Ovo su majka i kćerka koje su poginule kod Šapca

Izvor:

Telegraf

08.03.2026

19:42

мајка и кћерка погинуле код шапца
Foto: Facebook

Valentina M. (25) i njena majka Marina M. (49) iz Zvečke poginule su danas u saobraćajnoj nesreći u okolini Šapca dok su dvije osobe povrijeđene!

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 14.30 sati kad je “golf” beogradskih tablica sa majkom i kćerkom kod skretanja za Korman prešao u suprotnu traku i direktno udario u “audi” iz suprotnog smjera koji je dolazio iz pravca Obrenovca.

Majka i kćerka su podlegle povredama na mjestu nesreće dok su muškarac i žena iz “audija” prevezeni u bolnicu u Šapcu i prema nezvaničnim informacijama nisu životno ugroženi.

шабац несрећа

Srbija

Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

Na stravičnim fotografijama sa mjesta nesreće vidi se da je jedan automobil potpuno uništen sa desne strane, prenosi Telegraf.

