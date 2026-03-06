Logo
Pozvala sina, a onda joj se telefon ugasio: I dalje traje potraga za staricom

Autor:

ATV

06.03.2026

13:44

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Potraga za sedamdesetsedmogodišnjom L.P., koja je nestala u rejonu Zvezdarske šume, ušla je u treći dan, a za njom traga više policijskih službenika.

Naime, 4. marta, sin nestale L.P. prijavio policiji da mu se majka izgubila.

Prema nezvaničnim saznanjima, baka je uspjela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da je dezorijentisana u Zvezdarskoj šumi i da ne može da pronađe put kući.

"Nalazim se u šumi, a u daljini vidim bijelu zgradu. Mislim da je to spalionica u Vinči", rekla je ona pre nego što se veza prekinula.

Ubrzo nakon tog poziva, njen mobilni telefon je isključen, čime je prekinuta svaka komunikacija i mogućnost preciznog lociranja putem signala.

Dronovi, psi i termovizija

Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je starica provela već dvije ledene noći na otvorenom u potragu su uključene:

Nadležne službe apeluju na sve građane koji žive u blizini Zvezdarske šume ili su se kretali ovim područjem da svaku sumnjivu informaciju odmah prijave najbližoj policijskoj stanici, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

nestala žena

Srbija

Beograd

Komentari (0)
