Pozvala sina, a onda joj se telefon ugasio: I dalje traje potraga za staricom

06.03.2026
Potraga za sedamdesetsedmogodišnjom L.P., koja je nestala u rejonu Zvezdarske šume, ušla je u treći dan, a za njom traga više policijskih službenika.
Naime, 4. marta, sin nestale L.P. prijavio policiji da mu se majka izgubila.
Prema nezvaničnim saznanjima, baka je uspjela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da je dezorijentisana u Zvezdarskoj šumi i da ne može da pronađe put kući.
"Nalazim se u šumi, a u daljini vidim bijelu zgradu. Mislim da je to spalionica u Vinči", rekla je ona pre nego što se veza prekinula.
Ubrzo nakon tog poziva, njen mobilni telefon je isključen, čime je prekinuta svaka komunikacija i mogućnost preciznog lociranja putem signala.
Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je starica provela već dvije ledene noći na otvorenom u potragu su uključene:
Nadležne službe apeluju na sve građane koji žive u blizini Zvezdarske šume ili su se kretali ovim područjem da svaku sumnjivu informaciju odmah prijave najbližoj policijskoj stanici, prenosi Blic.
