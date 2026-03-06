Logo
Nove informacije o stanju Ivice Dačića

Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić prebačen je sa intenzivne njege na Peto odjeljenje Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kako se saznaje, ministar Dačić je juče prebačen na odjeljenje na kojem ljekari nastavljaju da brinu o njegovom zdravstvenom stanju, prenosi Blic.

Hospitalizovan zbog obostrane upale pluća

Ministar Dačić se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća.

Iste večeri ministar je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

– Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primijene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga liječe će to podrobnije objasniti u toku dana – rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

