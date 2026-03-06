Protest mještana Starčevice, traže školu i vrtić

Autor:ATV
06.03.2026
19:47
Komentari:2
Oko 200 mještana banjalučkog naselja Starčevica okupilo se danas kako bi izrazili protivljenje, kako navode, sve većoj betonizaciji naselja, ali i zatražili izgradnju nove osnovne škole, vrtića i sportskih terena.
"Ovo nije skup koji je politički instruisan od bilo koje partije. Ovo je skup nas koji živimo ovdje na Starčevici, oko ove predmetne livade na kojoj je planirana škola i vrtić. Prvi problem koji nas je okupio je manjak parkinga, ovo je pokrenuto prije samo izmjene Regulacionog plana. Nama je sad ostala ova livada kao posljednje mjesto gdje bi mogla bili škola, vrtić i sportski tereni. Mi na Starčevici koja ima preko 30.000 stanovnika, imamo samo jedan uređen sportski teren i to je popularna "Marakana", rekao je za ATV Nikola Popović, stanovnik Starčevice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 d4
Banja Luka
2 sedm6
Banja Luka
2 sedm0
Hronika
6 mj3
Najnovije
Najčitanije
20
37
20
27
20
27
20
25
20
20
Trenutno na programu