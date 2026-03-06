Protest mještana Starčevice, traže školu i vrtić

"Ovo nije skup koji je politički instruisan od bilo koje partije. Ovo je skup nas koji živimo ovdje na Starčevici, oko ove predmetne livade na kojoj je planirana škola i vrtić. Prvi problem koji nas je okupio je manjak parkinga, ovo je pokrenuto prije samo izmjene Regulacionog plana. Nama je sad ostala ova livada kao posljednje mjesto gdje bi mogla bili škola, vrtić i sportski tereni. Mi na Starčevici koja ima preko 30.000 stanovnika, imamo samo jedan uređen sportski teren i to je popularna "Marakana", rekao je za ATV Nikola Popović, stanovnik Starčevice.