Još jedno banjalučko naselje protiv izmjene Regulacionog plana

Nakon mještana Rosulja, i stanovnici Starčevice digli su svoj glas protiv traženih izmjena regulacionog plana u njihovom naselju.

Za mještane Starčevice potpuno je neprihvatljiva inicijativa Grada da se na prostoru, decenijama planiranom za novu osnovnu školu i vrtić, ubuduće prave zgrade. Ko zna koje po redu u Banjaluci.

Riječ je o prostoru između Cerske ulice i ulice Srpskih ustanika.

Neprihvatljivo

Mještani su tek juče saznali za ove tražene izmjene, koje su već danas pred odbornicima Skupštine grada.

"Taj prijedlog je neprihvatljiv, štetan i suprotan javnom interesu i stvarnim potrebama stanovnika. Tražimo da u Regulacionom planu ostane kako je i bilo planirano škola i vrtić, jer to su osnovne potrebe svake zajednice. Izgradnja stanova ne smije ići na štetu djece i obrazovanja", ogorčeno govore mještani za "Srpskainfo".

Podsjećaju da roditelji u ovom naselju kubure sa manjkom mjesta u vrtićima, te da dogradnjom nekoliko učionica OŠ "Branko Radičević", nije zauvijek riješen problem prenatrpanosti škole.

"U obrazloženju inicijative se navodi kako Starčevica ima nekoliko vrtića, ali to su tri mala vrtića koja ne mogu da zadovolje sve potrebe. Kaže se da je škola proširena. To je najveća škola u Republici Srpskoj, koju pohađa oko 2.500 djece. Samo prošle godine upisano je 11 odjeljenja prvačića, koji idu na nastavu u tri smjene. Niži razredi nemaju pristup sali za fizičko, produženi boravak nije organizovan jer nema mjesta. Nas zanima šta je prioritet. Je li to kvalitet života postojećih stanovnika i bezbjednost djece ili privatni interesi. Tražimo da nam se daju podaci, na osnovu kojih su došli do toga da su se potrebe promijenile i da sad više škola i vrtić ne trebaju u naselju", pričaju mještani.

Podsjećaju da su škola i vrtić planirani na tom mjestu još prije 30 godina, zbog porasta broja stanovnika u naselju.

Utrostručen broj stanovnika

"Tada je Starčevica imala oko 12.000 stanovnika, a sada kada se broj mještana skoro utrostručio i konstantno raste broj zgrada, stanova, djece, automobila, neko zaključuje da nema potrebe za školom i vrtićem", pričaju mještani.

Oni su riješili da se organizuju na vrijeme i bore svim zakonskim sredstvima, kako ne bi dočekali posljednji momenat, kada izmjene već budu usvojene.

U ovu priču uključio se i Centar za zaštitu životne sredine, koji je na svom Fejsbuk profilu upozorio na zabrinjavajuće izmjene RP "Starčevica“ i podijelio skupštinski materijal.

Igor Uletilović iz CZŽS pojašnjava da je cilj reagovati odmah, dok ideja još nije usvojena.

"To je namjera i inicijativa Gradske uprave, a svaku tu inicijativu treba da odobri Skupština grada. Odbornici dakle treba da usvoje, a mi se nadamo da neće, da se uopšte krene u realizaciju takve ideje i tek onda idu ostale faze, nacrt plana i javni uvid. Mi smo već kontaktirali neke odbornike, da se inače o ovakvim izmjenama povede diskusija, da se traži od pokretača inicijative da detaljno obrazloži cijelu ideju, a ne da se samo pređe preko ovih tačaka, kako je do sada bila praksa", kaže Uletilović, dodajući da je Centar i u ovom slučaju uz stanovnike Banjaluke.

Podsjetimo, nedavno su mještani Rosulja digli glas protiv gradnje u svom naselju, kao i stanovnici Aleje Centar koji su se takođe pobunili protiv “brisanja” škole iz RP u svom naselju.