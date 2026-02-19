Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da ga je "frapiralo" obraćanje direktora Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci Petra Jokanovića, i dodao da on nije tačno predstavio situaciju.

„Važno je da građani znaju da u Centru za predškolsko vaspitanje ne postoji samostalni sindikat koji odlučuje o štrajku, već direktor obavještava zaposlene o odlukama sindikata“, tvrdi Stanivuković.

On je istakao da je štrajk najavio isključivo direktor Petar Jokanović, te da tvrdnje da grad ne želi da poveća plate nisu tačne.

Banja Luka "Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka u štrajku"

"Grad je spreman na povećanje plata, ali ne može pristati na ultimatume i politički motivisane zahtjeve", dodao je gradonačelnik.

Stanivuković je naveo da je zahtjev vaspitača bio povećanje plata od 270 KM, dok je grad ponudio 230 KM sa spremnošću da se novac odmah isplati, ali da je ponuđeni kompromis odbijen.

Govoreći o današnjoj sjednici Skupštine grada, gradonačelnik je rekao da je napustio sjednicu jer je kasnila 45 minuta. Sjednica je nakon pauze nešto poslije 11 časova nastavljena.