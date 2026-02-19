Logo
Large banner

Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

Izvor:

ATV

19.02.2026

11:57

Komentari:

2
Станивуковић "фрапиран" захтјевима васпитача, оптужио Јокановића: Лаже
Foto: ATV

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da ga je "frapiralo" obraćanje direktora Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci Petra Jokanovića, i dodao da on nije tačno predstavio situaciju.

„Važno je da građani znaju da u Centru za predškolsko vaspitanje ne postoji samostalni sindikat koji odlučuje o štrajku, već direktor obavještava zaposlene o odlukama sindikata“, tvrdi Stanivuković.

On je istakao da je štrajk najavio isključivo direktor Petar Jokanović, te da tvrdnje da grad ne želi da poveća plate nisu tačne.

Петар Јокановић

Banja Luka

"Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka u štrajku"

"Grad je spreman na povećanje plata, ali ne može pristati na ultimatume i politički motivisane zahtjeve", dodao je gradonačelnik.

Stanivuković je naveo da je zahtjev vaspitača bio povećanje plata od 270 KM, dok je grad ponudio 230 KM sa spremnošću da se novac odmah isplati, ali da je ponuđeni kompromis odbijen.

Govoreći o današnjoj sjednici Skupštine grada, gradonačelnik je rekao da je napustio sjednicu jer je kasnila 45 minuta. Sjednica je nakon pauze nešto poslije 11 časova nastavljena.

Podijeli:

Tagovi :

Draško Stanivuković

Štrajk

Petar Jokanović

povećanje plata

vaspitač

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Када огулите кромпир, обавезно сачувајте кору: Помоћу ње ријешите велики проблем

Savjeti

Kada ogulite krompir, obavezno sačuvajte koru: Pomoću nje riješite veliki problem

1 h

0
Сок од спелте

Zdravlje

Supružnici iz Bijeljine proizvode sok od spelte: Dobar za dijabetičare...

1 h

0
Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара

Hronika

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

1 h

0
Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост

Zdravlje

Popijte ovaj napitak čim ustanete: Topi salo i uklanja nadutost

1 h

0

Više iz rubrike

Бурно на самом почетку сједнице Скупштине Града: Станивуковић напустио салу

Banja Luka

Burno na samom početku sjednice Skupštine Grada: Stanivuković napustio salu

1 h

0
"Запослени у бањалучким вртићима од понедјељка у штрајку"

Banja Luka

"Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka u štrajku"

2 h

0
Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Banja Luka

Lukač: Bez uvida građana nema usvajanja regulacionih planova

2 h

0
Без струје данас остају ове улице

Banja Luka

Bez struje danas ostaju ove ulice

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Otvoren objekat za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja

13

03

Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

12

56

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

12

54

Uhapšen haker koji je rezervisao smještaj u luksuznim hotelima za jedan cent

12

54

Kiša u Srpskoj nije prestala 28 dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner