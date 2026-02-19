Maloljetnici pretukli vršnjaka: Nasilno ga ugurali u učionicu, pa ga tukli kišobranom i flašom

Izvor:
SRNA
19.02.2026
13:30
Komentari:0
Četiri maloljetnika osumnjičena su da su u učionici Osnovne škole "Sutjeska" u Podgorici pretukli učenika, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Sumnja se da su maloljetnici od 14 i 15 godina prvo nasilno ugurali učenika u učionicu, a potom ga, dok je bio na podu, više puta udarili pesnicama, kišobranom i flašom, nanijevši mu povrede po glavi i tijelu.
Policija je preduzela radnje na rasvjetljavanju ovog događaja i od osumnjičenih prikupila obavještenja u prisustvu zakonskih staratelja.
Tostupajući tužilac naložio je da se protiv četiri maloljetnika podnese krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.
