Maloljetnici pretukli vršnjaka: Nasilno ga ugurali u učionicu, pa ga tukli kišobranom i flašom

Izvor:

SRNA

19.02.2026

13:30

Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом
Foto: Pixabay

Četiri maloljetnika osumnjičena su da su u učionici Osnovne škole "Sutjeska" u Podgorici pretukli učenika, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Sumnja se da su maloljetnici od 14 i 15 godina prvo nasilno ugurali učenika u učionicu, a potom ga, dok je bio na podu, više puta udarili pesnicama, kišobranom i flašom, nanijevši mu povrede po glavi i tijelu.

Дување гуме

Auto-moto

Vožnja sa niskim pritiskom u gumama: Zašto je opasno?

Policija je preduzela radnje na rasvjetljavanju ovog događaja i od osumnjičenih prikupila obavještenja u prisustvu zakonskih staratelja.

Tostupajući tužilac naložio je da se protiv četiri maloljetnika podnese krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Crna Gora

vršnjačko nasilje

Podgorica

15

30

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

15

29

Preminuo čuveni doktor Ljubomir Đorđević, izumio vještačku krv

15

27

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

15

17

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

15

11

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

