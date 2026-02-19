Logo
Oglasio se Olimpijski centar Jahorina o nezgodi u kojoj je povrijeđeno dijete

Izvor:

ATV

19.02.2026

09:42

Komentari:

0
dijete pada sa žičare na jahorini video
Foto: Printscreen/Facebook

Na olimpijskoj planini Jahorini 18. februara došlo je do incidenta na polaznoj stanici šestosjeda „Ogorjelica“, u kojem je povrijeđeno maloljetno dijete.

Iz Olimpijskog centra „Jahorina“ saopšteno je da se dijete nalazilo u pratnji majke i još jednog djeteta kada je došlo do problema prilikom vožnje žičarom.

Kako navode iz Centra, žičara je odmah zaustavljena po uočavanju problema, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem roku i pružila pomoć na licu mjesta. Dijete je zbrinuto, nakon čega je organizovan medicinski transport.

жичара јахорина

Društvo

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

„Prema trenutno dostupnim informacijama, dijete je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se pod nadzorom ljekara u zdravstvenoj ustanovi Bolnica Srbija. Olimpijski centar ‘Jahorina’ je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i porodicom djeteta. Prema izjavama ljekara, očekuje se da dijete bude pušteno kući, nakon čega će biti upućeno na dalje liječenje. Bezbjednost posjetilaca je naš apsolutni prioritet. Svi propisani bezbjednosni protokoli na žičari se primjenjuju, a sve okolnosti ovog događaja biće dodatno sagledane u saradnji sa nadležnim službama“, navedeno je u saopštenju.

Iz Olimpijskog centra „Jahorina“ izrazili su iskreno žaljenje zbog nemilog događaja i uputili podršku djetetu i njegovoj porodici.

