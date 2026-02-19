Ana Nikolić preselila u hotel: Šta je sa stanom od 500.000 evra?

Pjevačica je riješila da renovira luksuzan stan na Voždovcu u kom živi sa ćerkicom.

Naime, Ana Nikolić je rešila da malo promeni prostor u kom živi sa nasljednicom, pa je tako zbog radova odlučila da preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprasno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gdje će boraviti neko vrijeme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lijepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor medija.

Stan vrijedan 500.000 evra

Naime, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj mjeri.

U njenom domu dominiraju svijetli tonovi: bela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vrijeme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

Sa obje strane smještene su ugradne police, na kojima su svoje mjesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.