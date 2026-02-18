Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

Holivudski glumac Piter Grin , koji je preminuo u decembru, navodno se upucao u predjelu lijevog pazuha, objavio je TMZ. Kancelarija glavnog sudskog medicinara u Njujorku saopštila je da je uzrok smrti zvanično okarakterisan kao „prostrelna rana lijeve aksile sa povredom brahijalne arterije“.

Metak je, prema izvještajima, oštetio ključnu arteriju koja snabdeva krvlju ruku, lakat, podlakticu i šaku, što je dovelo do kobnog ishoda.

Pronađen u stanu na Menhetnu

Glumac je pronađen mrtav 12. decembra u svom stanu na Menhetnu, nakon što je komšija primijetio da se iz njegovog stana tokom cijele noći čuje muzika.

Zabrinuti komšija je obavijestio policiju, koja je izašla na teren i potom u stanu zatekla beživotno tijelo poznatog glumca.

Planirani projekti prije tragične smrti

Piter je trebalo da snima u januaru zajedno sa Mikijem Rurkom nezavisni triler Mascots.

Takođe je bio angažovan u filmu State of Confusion, kriminalnoj drami koju je pisao i režirao E.B. Hughes. Snimanje je planirano za kasnu jesen 2026.

Teška prošlost i impresivna karijera

Rođen u Njujorku, Peter je pobjegao od kuće sa 15 godina i živeo na ulicama Njujorka. Kasnije je imao problema s drogom, a glumom je počeo da se bavi tek u srednjim dvadesetima.

Njegove uloge uključuju filmove: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) i mnoge druge, ukupno blizu 95 filmskih i TV projekata.

Nakon pokušaja samoubistva u martu 1996, Grin je potražio pomoć za svoje zavisnosti. Takođe je 2007. bio uhapšen zbog posjedovanja kokaina.