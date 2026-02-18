Policajac kritikuje istragu o smrti Kurta Kobejna: "Nije izvršio samoubistvo"

Telo Kurta Kobejna pronađeno je 1994. godine u stakleniku njegove kuće u Sijetlu, a istražitelji su u roku od nekoliko sati njegovu smrt proglasili samoubistvom.

Sada penzionisani kapetan policije iz Sijetla tvrdi da se fizički dokazi sa mjesta smrti frontmena Nirvane ne poklapaju, navodeći da je slučaj loše vođen i namešten da izgleda kao samoubistvo.

"Slučaj treba ponovo otvoriti"

Nil Lou, koji je proveo 50 godina u Policijskoj upravi Sijetla (SPD) i koga je šef 2005. godine zadužio da preispita slučaj Kobejn, izjavio je da vjeruje kako istražitelji smrt rok zvijezde nisu tretirali kao potencijalno ubistvo, piše Dejli mejl.

"Jednostavno ne vjerujem da je Kurt to sebi sam uradio", rekao je Lou, opisujući istragu SPD-a kao "zbrkanu". Lou, međutim, nije radio na originalnoj istrazi, niti je ona sprovedena u njegovoj stanici. Ukazao je na, kako ih je opisao, anomalije u dokazima vezanim za krv, jačinu rane od sačmarice i navodne nedosljednosti na mjestu događaja.

"Bili su zavedeni. Možda bih i ja nasjeo na to, ali sada mislim da je to ubistvo i smatram da bi slučaj trebalo ponovo otvoriti", izjavio je.

Prerana odluka o samoubistvu

Lou smatra da su istražioci na lice mjesta došli sa unaprijed formiranim zaključkom.

„Mislim da su ušli sa već donesenom odlukom. Bilo je to samoubistvo“, rekao je, dodajući da odjeljenja za ubistva obično ne istražuju smrti koje su već proglašene samoubistvima.

Prema njegovim riječima, narativ o samoubistvu počeo je da se formira odmah na mjestu događaja, kada je portparolka SPD-a Vinet Tiši ubrzo nakon pronalaska tijela dala izjavu novinarima. Tiši je hodala prilazom sa mrtvozornikom dr Donaldom Rejem kada su im prišli novinari.

„Bilo je očigledno da je ovaj čovjek mrtav od rane pucnja sačmaricom u glavu... Unutra, u kući, ostavljena je oproštajna poruka“, rekla je Tiši u snimljenom intervjuu.

Lou tvrdi da bi takve izjave trebalo da dolaze iz kancelarije forenzičara, a ne od policijskih portparola. Dodao je da istražioci moraju da se drže strogih standarda i izbjegavaju preuranjene zaključke, poput proglašavanja smrti samoubistvom ili označavanja poruke kao oproštajne, jer takve pretpostavke oblikuju cijelu istragu.

Sumnjivi forenzički dokazi

Govoreći o forenzičkim detaljima, Lou je ukazao na fotografije koje, kako tvrdi, prikazuju neobično čiste Kobejnove ruke, što nije u skladu sa samoranjavanjem sačmaricom.

„Sačma mu je ušla u lobanju i napravila veliku štetu. Svi projektili su pronađeni, ali udarac bi bio toliko snažan da bi proizveo značajno prskanje krvi, ne samo malo, već veliko“, rekao je Lou.

Lou je takođe izrazio sumnju u zvaničnu verziju događaja zbog velike količine heroina pronađene u Kobejnovom tijelu. Medicinski nalazi pokazali su da je doza bila približno tri puta veća od smrtonosne. Lou smatra da bi osobi koja sebi ubrizga toliku količinu vjerovatno bila potrebna pomoć.

Nedosljednosti u zvaničnim izvještajima

Dodatna pitanja pokrenule su i nedosljednosti u policijskoj dokumentaciji. U izvještaju SPD-a iz 1994. godine pominje se vozač taksija koji je iz Kobejnove rezidencije povezao putnika koji „nije odgovarao osobi koja živi u rezidenciji“, što sugeriše da to možda nije bio Kobejn. U izvještaju se takođe navodi da vozač i putnik nisu uspjeli da pronađu prodavnicu za kupovinu municije.

Međutim, u izvještaju koji je SPD objavio 2014. godine, uz tvrdnju da sadrži do tada neviđene detalje, ti podaci su izostavljeni.

Nezavisna istražiteljka Mišel Vilkins, koja sa timom forenzičara ponovo analizira slučaj, rekla je da te nedosljednosti dodatno pojačavaju zabrinutost u vezi sa temeljnošću prvobitne istrage.

„Originalni izvještaj izričito kaže da putnik nije odgovarao osobi iz rezidencije. To samo po sebi sugeriše da to možda nije bio Kurt“, rekla je Vilkins.

„Istraga je bila traljava“

Lou, koji se penzionisao 2018. godine, dobio je potpuni pristup Kobejnovom dosijeu i dokazima tokom revizije 2005. godine.

„Pročitao sam slučaj i mogu vam reći šta dokazi govore, jer to je ono čime sam se bavio, a oni govore da to nije samoubistvo“, rekao je.

Kritikovao je prvobitnu reakciju policije, tvrdeći da mjesto događaja nije tretirano kao potencijalno mjesto ubistva. Izrazio je zabrinutost da li su sprovedeni odgovarajući forenzički postupci, poput prikupljanja DNK-a ili uzimanja uzoraka ispod noktiju.

Scena Novi forenzički izvještaj dovodi u pitanje smrt Kurta Kobejna

Situacija je, kaže, ličila na „turizam na mjestu zločina“, sa previše osoblja kome je bio dozvoljen ulaz, što je moglo da dovede do kontaminacije dokaza. Izvještaj SPD-a pokazuje da je najmanje 12 policajaca ulazilo i izlazilo iz sobe u kojoj je pronađeno Kobejnovo tijelo.

Kurt Kobejn preminuo je 5. aprila 1994. godine u 27. godini života od rane sačmaricom u glavu. Njegovo tijelo pronašao je tri dana kasnije električar. Mrtvozornik okruga King proglasio je smrt samoubistvom, jer je oružje pronađeno u njegovim rukama, a oproštajna poruka u blizini.

Taj zaključak ostao je na snazi više od tri decenije, uprkos brojnim alternativnim teorijama. Na pitanje o Louovim tvrdnjama, policija u Sijetlu je saopštila:

„Kurt Kobejn je izvršio samoubistvo 1994. godine. To je i dalje stav Policijske uprave Sijetla.“