Tramp u centru pažnje zbog poklona za Dan zaljubljenih: Njegov odgovor izazvao buru reakcija

Predsjednik SAD-a Donald Tramp našao se u pomalo neprijatnoj situaciji kada ga je novinar upitao šta je kupio supruzi Melaniji za Dan zaljubljenih. Njegov odgovor – ili izostanak istog – brzo je postao viralan i izazvao brojne reakcije.

Poznato je da Donald uživa u braku sa Melanijom Tramp, a o njihovoj ljubavi se godinama unazad piše bez prestanka. Prva dama SAD-a je stalno "na meti", svaki njen korak je prava modna inspiracija, ali o braku sa Donaldom nikada ne govori.

"Da li ste imali neke planove sa Melanijom za Dan zaljubljenih", pitao je novinar, prenosi b92.

Po svemu sudeći, Tramp ili nije dobro čuo pitanje ili jednostavno nije želio da odgovori na to.

"Ona je u avionu, imamo filmsku zvijezdu u avionu", jasno je aludirao na njen film.

Međutim, uporni novinar je ponovo postavio isto pitanje, a Donald Tramp se opet napravio da ne čuje jasno. Treći put ga je novinar upitao da li joj je kupio cvijeće.

"Bolje da vam to ne kažem. Doviđenja svima. To je najteže pitanje", rekao je Tramp u prolazu.