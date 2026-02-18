Logo
Large banner

Nisam spavao cijelu noć: Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode

Izvor:

Kurir

18.02.2026

17:52

Komentari:

0
бојан симоновић несрећа
Foto: Printscreen/Youtube

Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nezgodu u Novom Sadu. Nakon saobraćajke je priveden, a sada je njegov advokat izjavio da će Simi da se brani sa slobode.

Simi u pratnji advokata Radomira Munižabe danas je izašao iz suda, a za medije je advokat izjavio:

- Gospodin Simonović je saslušan kao okrivljen u prekršajnom postupku. U daljem toku postupka će se braniti sa slobode - rekao je on.

Nakon njega, oglasio se i Bojan Simonović koji je dao kratku izjavu:

- Još sam u šoku! Nisam spavao cijelu noć. Hvala Bogu da niko nije povrijeđen! Izvinite, ne mogu da pričam više o tome - rekao je Simi.

Uništio BMW koji košta 200.000 evra

Bojan Simonović Simi priveden je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu vozeći pod dejstvom alkohola.

Prema prvim informacijama, Bojan Simonović Simi je upravljao luksuznim automobilom marke "BMW M4", čija se vrijednost procjenjuje na oko 200.000 evra, kada je izgubio kontrolu i udario u parkirana vozila.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je jutjuber u trenutku nesreće imao 1,6 promila alkohola u krvi. Nakon trežnjenja i policijskog zadržavanja, pušten je na slobodu.

Podijeli:

Tag :

jutjuber

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Scena

Andrija Milošević žrtva prevare: ''Nemam nikakve veze sa tim''

6 h

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

7 h

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Scena

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

10 h

0
Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Scena

Pjevač šokirao priznanjem: Prevario ženu sa njenim bratom od strica

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

19

08

Muškarac uhapšen nakon pokušaja otmice jednogodišnjeg d‌jeteta u tržnom centru u Italiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner