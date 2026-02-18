D‌jevojčica je prevezena u bolnicu, gd‌je je utvrđeno da je zadobila prijelom bedrene kosti.

Muškarac je pokušao oteti d‌jevojčicu u prodavnici prehrambenih proizvoda na sjeveru Italije u subotu, 14. februara, što se vidi na snimku nadzornih kamera koji je prvobitno objavila Italijanska državna policija.

Video počinje prikazom majke i njene jednogodišnje kćerke kako izlaze iz prodavnice u tržnom centru Esselunga u Bergamu, Italija. Dok su prolazile kroz vrata, muškarac je nasilno zgrabio d‌jevojčicu. Majka ju je čvrsto držala pokušavajući spriječiti otmicu.

CCTV footage captured the shocking moment a man violently grabbed a one-year-old child at a shopping mall in Bergamo, Italy, in a failed kidnapping attempt on February 14.



Kupci u blizini primijetili su majku kako drži dijete dok je muškarac agresivno pokušavao istrgnuti d‌jevojčicu iz njenog zagrljaja. Ljudi unutar i izvan prodavnice brzo su pritekli u pomoć.

Nadležne službe su potom stigle na mjesto događaja i uhapsile muškarca, saopštila je Italijanska državna policija. Pokrenuta je istraga na osnovu izjava svjedoka.

Muškarac je optužen za pokušaj teške otmice, s obzirom na to da je d‌jelo počinjeno nad maloljetnim d‌jetetom, kao i za nanošenje teških tjelesnih povreda.

