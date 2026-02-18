Logo
Veliki obrt u slučaju Osetkovskog: Oglasio se Miško Ražnatović, dobre vijesti za Partizan

18.02.2026

18:30

Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Mnogo se prethodnih dana govorilo o suspenziji košarkaša Partizana, Dilana Osetkovskog zbog dopinga, a sada je ipak došlo do velikog obrta!

Naime, menadžer Osetkovskog, Miško Ražnatović se oglasio i otkrio da se sud u Madridu suspendovao odluku o suspenziji.

- Današnjom odlukom suda u Madridu donijeta je privremena mjera kojom se suspenduje sankcija izrečena Dilanu Osetkovskom, a koja je podrazumijevala zabranu takmičenja u trajanju od 12 mjeseci. U skladu sa tom odlukom, Dilan Osetkovski će već od sutra imati pravo nastupa za KK Partizan - napisao je Ražnatović.

Осетковски

Košarka

Osetkovski suspendovan zbog dopinga!

Podsjećanja radi, Osetkovski je prethodno obaviješten o suspenziji do kraja godine, nakon što je Nacionalna antidoping organizacija Španije obavijestila Antidoping agenciju Republike Srbije o kazni za košarkaša crno-bijelih.

Nakon toga se oglasio i Partizan, a o tome je u nekoliko navrata govorio i sam Ražnatović, da bi na kraju odluka ipak bila suspendovana.

Tagovi :

Dilan Osetkovski

KK Partizan

Miško Ražnatović

doping

suspenzija

košarkaš

Komentari (0)
