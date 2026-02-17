Aleksej Pokuševski promijenio sredinu!

Izvor:
Telegraf
17.02.2026
22:17
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski je odlučio da poslije brojnih skandala promjeni sredinu.
Naime, oni su vezani za Vaserman agenciju u kojoj je do sada bio, pošto se našla na Epstajnovoj listi i pitanje je šta će se dogoditi sa istom.
Aleksej Pokuševski je sada novi član "Oktagon" porodice, koja se time pohvalila i na društvenim mrežama.
- Oduševljeni smo što Alekseja Pokuševskog pridružujemo našoj porodici.
Jasan put - super zanimljiv cilj.
Naporan rad, žrtve, čvrste navike, doslednost.
Dugačak put je pred nama.
Gradićemo korak po korak.
Dok tvoji talenti ne dostignu očekivanja – i još više - stoji u objavi.
Podsjetimo, Aleksej Pokuševski se vraća poslije povrede i sada se nalazi na spisku igrača koji će pokušati da se za vikend domognu trofeja u Kupu Radivoja Koraća, a glavni protivnik biće Crvena zvezda.
