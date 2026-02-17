Uniks slavio u Laktašima

Trener Igokee Nenad Stefanović rasporedio je minutažu igračima za završnicu Kupa BiH idućeg vikenda pa večeras na teren nisu istrčali kapiten Dragan Milosavljević, Marko Jeremić i Amad Rori.

“Mislim da nas je loše otvaranje utakmice koštalo večeras. Osim u prvoj četvrtini bili smo konkurentni što pokazuje i statistika. Oni su pokazali svoj kvalitet gdje su četiri Amerikanca dala 72 od 88 poena. Jasno je da se radi i o jako dobrim igračima. Mi smo imali tri cilja danas. Da budemo konkurentni, uspjeli smo da ravnomjerno rasporedimo minutažu igračima, da neki igrači dobiju više minuta, kao što je Mićo Milovanović sa 20. On je 2008. godište, dobio je priliku i pokazao da može da nam pomogne. Treća stvar je bila da rasporedimo minute što mislim da smo uradili. Što se tiče Kupa očekuje nas Borac u petak. Oni su jako dobar protivnik, spremićemo se kao za Crvenu zvezdu i idemo na pobjedu”, rekao je trener Igokee Nenad Stefanović.

Igokeu je predvodio Nejt Pjer Luis sa 17 poena, dvocifreni su bili Novak Musić sa 12 i Džejvon Bes sa 10 poena. Mladi Mićo Milovanović postigao je osam poena.

S druge strane, Uniks je opravdao ulogu favorita. Najefikasniji bio je Paris Li sa 22 poena, jedan manje ubacio je Taj Bruer.