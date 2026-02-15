Logo
Igokea pokazala zube, ali Zvezda odnijela pobjedu

Izvor:

ATV

15.02.2026

19:09

Игокеа показала зубе, али Звезда однијела побједу
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Igokee poraženi su od Crvene zvezde 94:84 u prvoj utakmici TOP8 faze ABA lige.

Odigrala je Igokea dobro tri četvrtine, držala se u egalu. Međutim, poslednjih deset minuta crveno-bijeli otvaraju serijom 12:2.

Igosi su lošim odlukama dozvolili protivniku da se odlijepi i na kraju slavi dvocifrenom razlikom. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Batler sa 18 poena.

Kod Igokee Pjer-Luis je postigao poen više. Po 11 su ubacili Milosavljević i Rori.

Trener Igokee Nenad Stefanović nakon utakmice nije imao šta da zamjeri svojim momcima.

"Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobjedi. Uz naš dobar otpor mislim da su kontrolisali meč 40 minuta i da je negdje njihov individualni kvalitet i organizovanost koju imaju u napadu presudila. Ja sam jako zadovoljan kako smo mi odigrali. Mislim da smo u ovom momentu bez Gavrilovića i Popovića, koji su jako značajni igrači za nas, izgurali nekih 35 minuta. Dobra utakmica za moje momke. Bili smo opterećeni faulovima, ali nemam šta da im zamjerim. Dvadeset asistencija, dobra kontrola izgubljenih lopti, samo devet. Ta prevaga u skoku je bila dosta značajna. Hvala i treneru Obradoviću na lijepim riječima na kraju utakmice. Mislim da svakom mladom treneru to znači. Želim Zvezdi sve najbolje i vidimo se na revanšu u Laktašima", poručio je Stefanović.

U 21 čas sastaju se Partizan i Budućnost.

Tagovi :

KK Crvena zvezda

KK Igokea

ABA liga

