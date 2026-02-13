Logo
Large banner

Osetkovski suspendovan zbog dopinga!

Izvor:

B92

13.02.2026

13:55

Komentari:

0
Осетковски суспендован због допинга!
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Dilan Osetkovski našao se na listi igrača koji neće biti aktivni u meču sa Realom, ali izgleda da to neće biti samo slučaj za taj meč, nezvanično saznaje Meridian sport.

Ova iznenađujuća vijest, posebno je težak udarac za crno-bijele jer je u pitanju jedan od najboljih igrača Partizana u posljednje vrijeme.

Pomenuti izvor prvobitno nije naveo tačan razlog toga zbog čega Osetkovski ne samo da neće igrati protiv Madriđana, već će biti van tima do daljnjeg, ali je ni sat vremena kasnije to objavljeno.

"Nacionalna antidoping organizacija Španije obavijestila je danas Antidoping agenciju Republike Srbije o kažnjavanju košarkaša Dilana Osetkovskog, navodeći da je sportista pod kaznom do 22.12.2026. godine zbog povrede antidoping pravila", potvrđeno je Meridian sportu iz ADASA.

Po dobijanju informacije ADAS je obavijestio Partizan, koji je automatski reagovao. Dalji koraci, odnosno da li će ugovor biti raskinut pokazaće vrijeme.

Osetkovski je u posljednja tri evroligaška meča Partizana – protiv Olimpije, Makabija i Panatinaikosa – imao prosjek od oko 13 poena i pet skokova.

Crno-bijeli u petak od 20:30 časova u 28. kolu Evrolige dočekuju Madriđane, a u timu neće biti Karlik Džons, Džabari Parker, Mika Murinen, Šejk Milton i Mario Nakić.

Podijeli:

Tagovi :

Dilan Osetkovski

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Košarka

Željko Obradović stigao u Atinu, pa se oglasio: Ovdje sam poštovan

3 d

0
Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Košarka

Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

4 d

0
Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

Košarka

Ostoja Mijailović otkrio zašto nije podnio ostavku poslije odlaska Željka Obradovića iz Partizana!

5 d

0
Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Košarka

Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

5 d

0

Više iz rubrike

Обрадовић: „Пали смо на малим стварима“

Košarka

Obradović: „Pali smo na malim stvarima“

8 h

0
"Злочин против кошарке, много нас краду судије": Хаос на мрежама послије пораза Звезде у Пиреју

Košarka

"Zločin protiv košarke, mnogo nas kradu sudije": Haos na mrežama poslije poraza Zvezde u Pireju

9 h

0
Херој: Никола Топић побиједио рак, па заиграо у НБА лиги! Цијела хала на ногама због Србина

Košarka

Heroj: Nikola Topić pobijedio rak, pa zaigrao u NBA ligi! Cijela hala na nogama zbog Srbina

10 h

0
Тарик Хреља кошаркаш

Košarka

Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner