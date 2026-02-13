Osetkovski suspendovan zbog dopinga!

Dilan Osetkovski našao se na listi igrača koji neće biti aktivni u meču sa Realom, ali izgleda da to neće biti samo slučaj za taj meč, nezvanično saznaje Meridian sport.

Ova iznenađujuća vijest, posebno je težak udarac za crno-bijele jer je u pitanju jedan od najboljih igrača Partizana u posljednje vrijeme.

Pomenuti izvor prvobitno nije naveo tačan razlog toga zbog čega Osetkovski ne samo da neće igrati protiv Madriđana, već će biti van tima do daljnjeg, ali je ni sat vremena kasnije to objavljeno.

"Nacionalna antidoping organizacija Španije obavijestila je danas Antidoping agenciju Republike Srbije o kažnjavanju košarkaša Dilana Osetkovskog, navodeći da je sportista pod kaznom do 22.12.2026. godine zbog povrede antidoping pravila", potvrđeno je Meridian sportu iz ADASA.

Po dobijanju informacije ADAS je obavijestio Partizan, koji je automatski reagovao. Dalji koraci, odnosno da li će ugovor biti raskinut pokazaće vrijeme.

Osetkovski je u posljednja tri evroligaška meča Partizana – protiv Olimpije, Makabija i Panatinaikosa – imao prosjek od oko 13 poena i pet skokova.

Crno-bijeli u petak od 20:30 časova u 28. kolu Evrolige dočekuju Madriđane, a u timu neće biti Karlik Džons, Džabari Parker, Mika Murinen, Šejk Milton i Mario Nakić.