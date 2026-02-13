"Zločin protiv košarke, mnogo nas kradu sudije": Haos na mrežama poslije poraza Zvezde u Pireju

Navijači Crvene zvezde na društvenim mrežama iskazali su ogromno nezadovoljstvo suđenjem u utakmici 28. kola Evrolige protiv Olimpijakosa. Crveno-bijeli iz Beograda poraženi su u Pireju 92:86, a mnogo je onih koji smatraju da su za novi neuspjeh ekipe Saše Obradovića isključivi krivci - arbitri.

Mnogo odluka u finišu doneseno je u korist domaćina, iako je o nekima moglo da se diskutuje.

Navijači na društvenim mrežama, međutim, nisu se suzdržavali komentarišući suđenje u Atini. Mnogi smatraju da je to glavni uzrok poraza od nekadašnjeg prvaka Evrope i da je bilo malo poštenije, tim Saše Obradovića imao bi šansu za pobjedu.

Da li je Zvezda pokradena u Pireju? pic.twitter.com/v8vfBPxMQv — FantomBeograda (@FantomBeograda) February 12, 2026

"Sudije su počinile zločin protiv košarke. Još ne mogu da dođem sebi od ove sudijske krađe. Mizerija od suđenja, nevjerovatno. Ne može mnogo da se zamjeri ekipi kad nas ovako kradu slijepci", samo su neki od komentara na društvenoj mreži Iks.

Sa druge strane, pojedini smatraju da Crvena zvezda nema adekvatna rješenja na plejmejkerskim pozicijama, naročito kada je u pitanju zamjena za Kodija Milera-Mekintajera.

Protiv Olimpijakosa i u posljednje vrijeme to je Jago Dos Santos, ali on u Grčkoj nije pružio dobru partiju. Neki, ipak, smatraju da ni Kodi nije pravo rješenje za startera.

"Krive su sudije i to što nemamo prvog pleja. Dobro smo odigrali utakmicu. Samo da ovako nastavimo i imamo šansu za top šest", glase neki od komentara.