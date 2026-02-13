Logo
Large banner

"Zločin protiv košarke, mnogo nas kradu sudije": Haos na mrežama poslije poraza Zvezde u Pireju

Izvor:

Agencije

13.02.2026

07:55

Komentari:

0
"Злочин против кошарке, много нас краду судије": Хаос на мрежама послије пораза Звезде у Пиреју
Foto: Printscreen / X

Navijači Crvene zvezde na društvenim mrežama iskazali su ogromno nezadovoljstvo suđenjem u utakmici 28. kola Evrolige protiv Olimpijakosa. Crveno-bijeli iz Beograda poraženi su u Pireju 92:86, a mnogo je onih koji smatraju da su za novi neuspjeh ekipe Saše Obradovića isključivi krivci - arbitri.

Mnogo odluka u finišu doneseno je u korist domaćina, iako je o nekima moglo da se diskutuje.

Navijači na društvenim mrežama, međutim, nisu se suzdržavali komentarišući suđenje u Atini. Mnogi smatraju da je to glavni uzrok poraza od nekadašnjeg prvaka Evrope i da je bilo malo poštenije, tim Saše Obradovića imao bi šansu za pobjedu.

"Sudije su počinile zločin protiv košarke. Još ne mogu da dođem sebi od ove sudijske krađe. Mizerija od suđenja, nevjerovatno. Ne može mnogo da se zamjeri ekipi kad nas ovako kradu slijepci", samo su neki od komentara na društvenoj mreži Iks.

Sa druge strane, pojedini smatraju da Crvena zvezda nema adekvatna rješenja na plejmejkerskim pozicijama, naročito kada je u pitanju zamjena za Kodija Milera-Mekintajera.

Protiv Olimpijakosa i u posljednje vrijeme to je Jago Dos Santos, ali on u Grčkoj nije pružio dobru partiju. Neki, ipak, smatraju da ni Kodi nije pravo rješenje za startera.

"Krive su sudije i to što nemamo prvog pleja. Dobro smo odigrali utakmicu. Samo da ovako nastavimo i imamo šansu za top šest", glase neki od komentara.

Podijeli:

Tagovi :

Zvezda Olimpijakos

KK Crvena zvezda

Evroliga

sudije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

Košarka

Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

14 h

0
"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

Fudbal

"Mi smo bandu preko Drine..." Haos u Splitu: Torcida brutalno izvrijeđala Crvenu Zvezdu

5 d

0
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Košarka

Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

5 d

0
Ko je bogoljub markovic kako igra gdje igra nba aba liga crvena zvezda

Košarka

Kakva igra Bogoljuba Markovića: "Neko će ruku da mu slomi"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Херој: Никола Топић побиједио рак, па заиграо у НБА лиги! Цијела хала на ногама због Србина

Košarka

Heroj: Nikola Topić pobijedio rak, pa zaigrao u NBA ligi! Cijela hala na nogama zbog Srbina

5 h

0
Тарик Хреља кошаркаш

Košarka

Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

14 h

0
Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

Košarka

Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

14 h

0
Лакташи домаћин четвртог издања Омладинске Кошаркашке лиге шампиона

Košarka

Laktaši domaćin četvrtog izdanja Omladinske Košarkaške lige šampiona

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

12

28

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

12

20

Dara Bubamara otkrila kakva je u krevetu, Ceca odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner