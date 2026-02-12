Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

Gledali smo meč sa dosta brzim tempom i dosta poena na obje strane, pa je bilo jasno da će odbrana na kraju presuditi. Bio je ovo meč "serija", pošto su i jedni i drugi igrali na taj način da smo gledali po dosta poena u nizu.

Dosta trojki smo videli na obje strane, a iznenađujuće je bilo i to što Nikola Milutinov nije imao baš nikakvu prednost u odnosu na Džoela Bolomboja, Ebuku Izundua i prije svega Donatasa Motiejunasa, koji je igrao odlično.

Sam početak meča pokazao je da Zvezda može ravnopravno da se nosi sa Olimpijakosom, pošto je vodila u nekoliko navrata i sa dva posjeda prednosti, ali su Pirejci uspjeli da se raspucaju na samom kraju i da povedu pred kraj prve dionice. Grci su imali +4 poslije deset minuta.

U drugoj dionici sve je krenulo nizbrdo za Zvezdu već u prvih 40 sekundi. Ušao je na teren Evan Furnije, pogodio dvije trojke i odlepio ekspresno Olimpijakos na +10.

Međutim, nakon toga je došlo do buđenja Zvezde i to u momentima kada je Olimpijakos prijetio da prelomi ovaj meč i ode na preveliku razliku. Ona je iznosila i 14 poena u jednom momentu, ali je zahvaljujući odličnoj igri beogradskih crveno-bijelih u završnici ona pala na samo četiri poena na velikom odmoru - 49:45.

Treća dionica bila je prava klackalica. Zvezda je imala veliki broj šansi da čak i preokrene ovaj meč u svoju korist, ali je Olimpijakos svaki put na neki način uspijevao da se odlijepi. Bilo je tu i dosta nervoze na obje strane, prekršaja na sve strane.

Na kraju, imali smo dosta drame pred završnu dionicu, jer su samo četiri poena dijelila dvije ekipe pred posljednju četvrtinu.

Olimpijakos je i tamo u jednom momentu otišao na čak +9, ali je Zvezda agresivnom odbranom uspjela da se vrati na samo četiri poena minusa na četiri minuta do kraja utakmice. Džordan Nvora se tada konačno vratio na parket.

I Zvezda je opet uspjela da ugrozi Olimpijakos. Prišla je na samo na četiri poena minusa na oko 80 sekundi do kraja ovog meča. Uslijedila je odluka sudije Šefija Šemeša da na četiri poena prednosti za Pirejce dosudi i posjed za njih nakon promašene trojke Milera Mekintajera.

To je na neki način "ubilo" Zvezdu, jer je Vezenkov postigao trojku, tako da je time faktički riješio ovaj meč i donio 18. trijumf Pirejcima, dok je Zvezda sada pala na 16-12.

(Telegraf)