U nesreći poginuo mladić iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao

Mladić iz Brčkog Erdoan Morankić, koji je studirao u Sarajevu, danas je tragično preminuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.
On je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a boravio je u Studentskom domu Nedžarići.
U današnjoj nesreći su, pored njega, povrijeđene još četiri osobe prilikom iskakanja tramvaja iz šina pod još nerazjašnjenim okolnostima.
Jedna od njih je 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i smještena je u Opštu bolnicu u Sarajevu. Stanje ostalih povrijeđenih osoba trenutno nije poznato.
Tramvaj je večeras sklonjen sa mjesta na kojem se desila nesreća uz pomoć dizalice i stručnog nadzora.
Uviđaj se danas radio pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke, a biće nastavljen i sutra.
Najavljeno je da će biti provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama, rečeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.
