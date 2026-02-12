Davor Samardžija sproveden u OJT Banjaluka

Davor Samardžija (51), koji je uhapšen u Banjaluci u okviru akcije ”Blok”, sproveden je u četvrtak naveče, 12. februara, u Okružno javno tužilaštvo (OJT).

Podsjećamo, u akciji "Blok" je otkriveno i zaplijenjeno oko 1,1 kilogram marihuane.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Banjaluka, a Samardžiji se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

Hronika Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

U PU Banjaluka navode da je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen pretres iznajmljenog stana koji je osumnjičeni koristio tokom privremenog boravka u Banjaluci.

”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.