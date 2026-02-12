Logo
Large banner

Davor Samardžija sproveden u OJT Banjaluka

Izvor:

ATV

12.02.2026

20:02

Komentari:

0
Спровођење Давора Самарџије
Foto: ATV / Branko Jović

Davor Samardžija (51), koji je uhapšen u Banjaluci u okviru akcije ”Blok”, sproveden je u četvrtak naveče, 12. februara, u Okružno javno tužilaštvo (OJT).

Podsjećamo, u akciji "Blok" je otkriveno i zaplijenjeno oko 1,1 kilogram marihuane.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Banjaluka, a Samardžiji se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

марихуана, блок акција

Hronika

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

U PU Banjaluka navode da je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen pretres iznajmljenog stana koji je osumnjičeni koristio tokom privremenog boravka u Banjaluci.

”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi :

Davor Samardžija

Akcija Blok

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Još jedna teška nesreća u BiH: Povrijeđeno više osoba

3 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

3 h

0
Нови удес у Српској: Возач превезен на Хирургију

Hronika

Novi udes u Srpskoj: Vozač prevezen na Hirurgiju

3 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Hronika

Djevojka (17) koju je udario tramvaj životno ugrožena

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner