Djevojka (17) koju je udario tramvaj životno ugrožena

Kliks

12.02.2026

17:47

Тешка несрећа у Сарајеву
Djevojka koja je teško povrijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu nalazi se u teškom stanju i životno je ugrožena.

Sedamnaestogodišnjakinja je zbrinuta u Opštoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš", a kako je rečeno zadobila je teške tjelesne povrede. Prethodno joj je amputirana noga.

Сарајево несрећа

Hronika

Utvrđen identitet stradale osobe: Život izgubio 23-godišnji mladić

U toku su mjere intenzivne reanimacije i terapije, potvđeno je za Klix.ba.

Nakon nesreće se oglasio i Savjet roditelja KS koji je naveo da je djevojčica učenica Srednje medicinske škole te su izrazili zabrinutost za sigurnost djece u saobraćaju, ali i tražili da svi krivci snose odgovornost.

nedjelja neradna

Region

Službeni list objavio odluku Ustavnog suda: Već sljedeća nedjelja biće radna

U nesreći je, nažalost, preminuo 23-godišnji mladić. Uviđaj još traje, a biće nastavljen sutra.

