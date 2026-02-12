Djevojka (17) koju je udario tramvaj životno ugrožena

Djevojka koja je teško povrijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu nalazi se u teškom stanju i životno je ugrožena.

Sedamnaestogodišnjakinja je zbrinuta u Opštoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš", a kako je rečeno zadobila je teške tjelesne povrede. Prethodno joj je amputirana noga.

U toku su mjere intenzivne reanimacije i terapije, potvđeno je za Klix.ba.

Nakon nesreće se oglasio i Savjet roditelja KS koji je naveo da je djevojčica učenica Srednje medicinske škole te su izrazili zabrinutost za sigurnost djece u saobraćaju, ali i tražili da svi krivci snose odgovornost.

U nesreći je, nažalost, preminuo 23-godišnji mladić. Uviđaj još traje, a biće nastavljen sutra.