Djevojka (17) koju je udario tramvaj životno ugrožena

Djevojka koja je teško povrijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu nalazi se u teškom stanju i životno je ugrožena.
Sedamnaestogodišnjakinja je zbrinuta u Opštoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš", a kako je rečeno zadobila je teške tjelesne povrede. Prethodno joj je amputirana noga.
U toku su mjere intenzivne reanimacije i terapije, potvđeno je za Klix.ba.
Nakon nesreće se oglasio i Savjet roditelja KS koji je naveo da je djevojčica učenica Srednje medicinske škole te su izrazili zabrinutost za sigurnost djece u saobraćaju, ali i tražili da svi krivci snose odgovornost.
U nesreći je, nažalost, preminuo 23-godišnji mladić. Uviđaj još traje, a biće nastavljen sutra.
