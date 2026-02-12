Kim Džong Un odabrao budućeg vođu Sjeverne Koreje?

Kim Džong Un odabrao je svoju kćerku, Kim Ju Ae, za budućeg vođu Sjeverne Koreje, rekla je južnokorejska obavještajna agencija zastupnicima u četvrtak.

Istorijska odluka koja bi mogla promijeniti režim

Ako sjevernokorejski diktator objavi ovu odluku, to će biti prvi put da će žena vladati navedenom zemljom.

Gospodin Kim preduzima korak kako bi proširio porodičnu dinastiju na četvrtu generaciju, procjena je južnokorejske Nacionalne obavještajne službe (NIS) otkrivena na zatvorenom brifingu za zakonodavce zemlje.

Sjeverna Koreja će kasnije ovog mjeseca održati svoju najveću političku konferenciju, gdje će gospodin Kim iznijeti svoje glavne političke ciljeve za sljedećih pet godina i učvrstiti svoju kontrolu nad zemljom.

NIS će pratiti hoće li se Kimova kćerka, za koju se vjeruje da ima 13 godina, pojaviti s njim dok se obraća hiljadama delegata na nadolazećem Kongresu Radničke partije, rekao je južnokorejski zastupnik Li Seong Kveun nakon što je prisustvovao brifingu NIS-a.

"U prošlosti je (NIS) opisivao Kim Ju Ae kao da je usred 'obuke za nasljednika'. Ono što je danas bilo značajno jeste da su koristili izraz 'faza imenovanja nasljednika', što je prilično značajna promjena", rekao je Li.

Nagađanja nisu nova za stručnjake koji prate aktivnosti u Pjongjangu, budući da se Kim Ju Ae sve više smatra vjerovatnom Kimovom nasljednicom, a njeno istaknuto putovanje u Kinu 2025. dodatno je učvrstilo njen istaknuti status.

Sve češće u javnosti i uz oca na ključnim događajima

Djevojčica, vjerovatno u ranim tinejdžerskim godinama i vrlo slična majci, pratila je oca na njegovoj prvoj posjeti velikom okupljanju svjetskih čelnika i njenom prvom poznatom putovanju u inostranstvo. Snimci sjevernokorejskih državnih medija zabilježile su njenu prisutnost tokom posjete Pekingu.

Prema riječima Lija, NIS prati sve veću prisutnost tinejdžerke na važnim vojnim događajima, njeno uključivanje u porodičnu posjetu Kumsusanu i znakove da je gospodin Kim počeo tražiti njeno mišljenje o određenim političkim pitanjima.

Od skepticizma do ozbiljne kandidature

Južnokorejska obavještajna agencija u početku je bila skeptična da bi Kim Ju Ae mogla biti izabrana za sjevernokorejsku čelnicu, zbog duboko konzervativne kulture zemlje i muškog vođstva koje se smatralo na čelu upravljanja zemljom.

Međutim, u septembru prošle godine, kada je sjevernokorejskog vođu pratila njegova kćerka, NIS je u svojoj procjeni rekao da je taj potez vjerovatno dio napora da se izgradi "naracija" koja bi mogla utrti put njenom nasljeđivanju.

Sjevernokorejski državni mediji nikada nisu objavili njeno ime, nazivajući je "poštovanim" ili "najvoljenijim" djetetom Kim Džong Una. Vjerovanje da se zove Kim Ju Ae temelji se na izjavi bivšeg NBA prvaka Dennisa Rodmana, u kojem se prisjetio kako je držao Kim Džng-unovu kćerkicu tokom putovanja u Pjongjang 2013. godine.

Njena tačna starost nije potvrđena, ali južnokorejski obavještajni zvaničnici vjeruju da je rođena 2013. godine.

Kim Ju Ae prvi se put pojavila u javnosti na testiranju raketa dugog dometa u novembru 2022., a kasnije je pratila Kima na sve većem broju događaja, uključujući testiranja oružja, vojne parade i otvaranja tvornica.

U velikom zaokretu, pojavila se uz svog oca u Pekingu prošlog septembra na prvom samitu Kima s kineskim vođom Si Đinpingom.

Nagađanja o njenoj političkoj budućnosti intenzivirala su se prošlog mjeseca kada se pridružila roditeljima u novogodišnjoj posjeti pjongjanškoj Kumsusan palati Sunca, svetom porodičnom mauzoleju u kojem su izložena balzamovana tijela njenih pokojnih djeda i pradjeda, vođa prve i druge generacije zemlje. Neki stručnjaci su posjetu vidjeli kao dosad najjasniji znak da je u poziciji da postane nasljednica svog oca.

Dinastija Kim: Vlast koja traje decenijama

Sjevernom Korejom, od svog osnivanja 1948. godine, vladaju muški članovi porodice Kim, počevši od osnivača zemlje Kim Il Sunga, a zatim i njegovog sina Kim Džong Ila.

Kim Džong Un imao je samo 26 godina kada je službeno proglašen nasljednikom tokom stranačke konferencije 2010. godine, dvije godine nakon što je Kim Džong Il pretrpio teški moždani udar. Nakon očeve smrti u decembru 2011., naglo je gurnut na prijestolje uz relativno malo pripreme, prenosi "Independent".