Rute podržava Makronov prijedlog o nastavku kontakata sa Moskvom

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da podržava prijedlog predsjednika Francuske Emanuela Makrona da se nastave kontakti sa Rusijom.

Rute je naglasio da podržava takvu ideju, ali pod uslovom da u vezi s tim postoji transparentnost među saveznicima iz NATO-a.

- Svi smo saglasni s tim da su SAD morale da budu strana koja će prekinuti zastoj i to je u mirovnim pregovorima sa Rusijom učinio američki predsjednik Donald Tramp u februaru prošle godine - rekao je Rute.

On je istakao da su u toku razgovori o tome šta Evropa može tu dodatno da učini, te da smatra da je "potpuno u redu" da se ta debata nastavi sve dok se i Evropljani potpuno ne otvore u vezi sa naporima, kako bi sve to zajedno funkcionisalo.

U Briselu se danas održava sastanak ministara odbrane NATO-a.