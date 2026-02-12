U toku izvlačenje tijela nakon stravične nesreće

Prema posljednjim informacijama iz policije, u današnjoj teškoj saobraćajnoj nesreći u Sarajevu jedna osoba je smrtno stradala, dok su četiri osobe povrijeđene.

Na mjestu nesreće, u zoni tramvajske pruge, započet je uviđaj koji bi trebao rasvijetliti sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Više detalja o uzrocima biće poznato nakon što nadležni organi završe uviđajne radnje.

Hronika Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Prema dosadašnjim informacijama, tramvaj se kretao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji. Na raskrsnici ispred Zemaljskog muzeja došlo je do iskakanja iz šina, nakon čega je vozilo izgubilo kontrolu.

Usljed iskakanja, tramvaj je srušio kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.

BiH Jedna osoba poginula u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Prema informacijama s terena, ekipe i dalje izvlače tijelo stradale osobe. Kako nezvanično saznaje potal 'Avaz', riječ je o 16-godišnjoj djevojci.