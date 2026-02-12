Logo
Large banner

Imenovan novi v.d. direktora Željeznica Srpske

Izvor:

ATV

12.02.2026

15:19

Komentari:

0
Именован нови в.д. директора Жељезница Српске

Nadzorni odbor preduzeća "Željeznice Republike Srpske" imenovao je danas Dragana Zelenkovića za vršioca dužnosti generalnog direktora.

Zelenković je na toj poziciji zamijenio Miodraga Mišića, koji je imenovan za direktora Inspektorata Republike Srpske.

Predsjednik Nadzornog odbora "Željeznica" Dijana Kalenić rekla je Srni da Zelenković do imenovanja obavljao funkciju direktora Poslova infrastrukture "Željeznica Republike Srpske", da ima desetogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama i da već 20 godina radi u "Željeznicama".

"Zelenković je kao inženjer saobraćaja željezničkog smjera pravi čovjek na pravom mjestu", poručila je Kalenićeva.

Ona je rekla da je na mjesto direktora Poslova infrastrukture imenovan Mario Đukić koji ima trinaestogodišnje iskustvo u radu u "Željeznicama Republike Srpske".

Podijeli:

Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Željeznice RS

Dragan Zelenković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Окружни суд у Бијељини добио новог судију

Republika Srpska

Okružni sud u Bijeljini dobio novog sudiju

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

3 h

3
Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Republika Srpska

Stevandić: CIK se proglasio za "svetu kravu"

4 h

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Ovo cvijeće nikako ne poklanjajte za Dan zaljubljenih

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner