Imenovan novi v.d. direktora Željeznica Srpske

Zelenković je na toj poziciji zamijenio Miodraga Mišića, koji je imenovan za direktora Inspektorata Republike Srpske.

Predsjednik Nadzornog odbora "Željeznica" Dijana Kalenić rekla je Srni da Zelenković do imenovanja obavljao funkciju direktora Poslova infrastrukture "Željeznica Republike Srpske", da ima desetogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama i da već 20 godina radi u "Željeznicama".

"Zelenković je kao inženjer saobraćaja željezničkog smjera pravi čovjek na pravom mjestu", poručila je Kalenićeva.

Ona je rekla da je na mjesto direktora Poslova infrastrukture imenovan Mario Đukić koji ima trinaestogodišnje iskustvo u radu u "Željeznicama Republike Srpske".