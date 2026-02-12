Okružni sud u Bijeljini dobio novog sudiju

Izvor:
Bojana Marković imenovana je za sudiju Okružnog suda u Bijeljini, odlučio je Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.
VSTS je za predsjednika Opštinskog suda u Lukavcu imenovao Fikreta Mujkića.
Odluka je donesena na sjednici, održanoj juče i danas u Sarajevu, saopšteno je iz VSTS-a.
Pri donošenju odluke o imenovanju, VSTS je uzeo u obzir kriterijume kao što su stručnost, radno iskustvo i rezultati rada, sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti funkcije za koju se kandidat prijavio.
