Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

Marta Kos, ma ko to bio, kaže da joj nisam bitan i konstantno se bavi mnome, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik i upitao šta li bi radila da je bitan.

"Meni je ona potpuno nebitna i ne bavim se njome. Kada ničim izazvana izgovara moje ime, tada joj ukažem na njenu nebitnost", rekao je Dodik.

Komentarišući njenu najavu da će imati razgovore u Republici Srpskoj, Dodik joj je odgovorio da u Banjaluci može razgovarati s luzerima ili sama sa sobom u ogledalu.

"Govori i o secesiji. Ona to odlično zna. Dolazi iz zemlje koja je sprovela secesiju. Srbi su za sebe, nisu protiv drugih. Razlika postoji", poručio je Dodik u objavi na "Iksu".