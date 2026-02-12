Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

Izvor:
ATV
12.02.2026
14:38
Marta Kos, ma ko to bio, kaže da joj nisam bitan i konstantno se bavi mnome, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik i upitao šta li bi radila da je bitan.
"Meni je ona potpuno nebitna i ne bavim se njome. Kada ničim izazvana izgovara moje ime, tada joj ukažem na njenu nebitnost", rekao je Dodik.
Komentarišući njenu najavu da će imati razgovore u Republici Srpskoj, Dodik joj je odgovorio da u Banjaluci može razgovarati s luzerima ili sama sa sobom u ogledalu.
"Govori i o secesiji. Ona to odlično zna. Dolazi iz zemlje koja je sprovela secesiju. Srbi su za sebe, nisu protiv drugih. Razlika postoji", poručio je Dodik u objavi na "Iksu".
— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 12, 2026
Meni je ona potpuno nebitna i ne bavim se njome. Kada ničim izazvana izgovara moje ime, tada joj ukažem na njenu nebitnost.
Vidim da najavljuje razgovore u Republici Srpskoj.…
