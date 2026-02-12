Logo
Large banner

Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

Izvor:

ATV

12.02.2026

14:38

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Marta Kos, ma ko to bio, kaže da joj nisam bitan i konstantno se bavi mnome, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik i upitao šta li bi radila da je bitan.

"Meni je ona potpuno nebitna i ne bavim se njome. Kada ničim izazvana izgovara moje ime, tada joj ukažem na njenu nebitnost", rekao je Dodik.

Komentarišući njenu najavu da će imati razgovore u Republici Srpskoj, Dodik joj je odgovorio da u Banjaluci može razgovarati s luzerima ili sama sa sobom u ogledalu.

"Govori i o secesiji. Ona to odlično zna. Dolazi iz zemlje koja je sprovela secesiju. Srbi su za sebe, nisu protiv drugih. Razlika postoji", poručio je Dodik u objavi na "Iksu".

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Marta Kos

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Republika Srpska

Stevandić: CIK se proglasio za "svetu kravu"

30 min

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

1 h

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Republika Srpska

Blanuša: Možda Stanivuković podrži kandidaturu Vukanovića

1 h

2
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove razriješen dužnosti

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

44

Prenos: Otvaranje novog Centra za onkologiju i hematologiju u UKC Republike Srpske

14

42

Narod priča: Bračni par Drinić

14

41

Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

14

38

Dodik: Marta Kos je potpuno nebitna

14

28

Putinova zaštita od državnog udara: Sve je na jednom čovjeku – dao mu je potpunu kontrolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner