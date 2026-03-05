Logo
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina i u ovoj zemlji

ATV

05.03.2026

07:17

Забрана друштвених мрежа за млађе од 15 година и у овој земљи
Foto: Unsplash

Vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana uputila je parlamentu nacrt zakona koji bi zabranio pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina.

Prema prijedlogu, društvene mreže će biti obavezane da uspostave sisteme za provjeru uzrasta i ponude alate za roditeljsku kontrolu kako bi se zaštitila djeca u digitalnom svijetu, prenosi Rojters.

Катар напад

Svijet

Katar evakuiše stanovništvo

Djeci starijoj od 15 godina biće omogućene posebne bezbjednosne usluge, a štetan sadržaj biće uklonjen u roku od jednog sata u hitnim situacijama.

Nepridržavanje zakona moglo bi da dovede do novčanih kazni do tri odsto globalnog prihoda kompanije ili ograničenja pristupa internetu.

Novi propisi odnose se i na strane distributere video igara, koji će morati da označavaju uzrast za svoje proizvode.

Zamjenica šefa poslaničkog kluba AKP Lejla Sahin Usta, izjavila je da će platforme imati šest mjeseci da se prilagode zakonu.

СПЦ

Društvo

Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

Turska već strogo reguliše društvene mreže i brzo uvodi zabrane pristupa i uklanjanja sadržaja, trenutno blokirajući oko 1,2 miliona stranica i objava, prema izvještaju lokalne organizacije za nadzor cenzure IFOD.

Prijedlogom zakona, Turska slijedi primjer Australije i nekoliko evropskih zemalja koje su uvele ili razmatraju slična ograničenja, usljed rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na zdravlje i bezbejdnost djece, prenosi Kurir.

društvene mreže

Turska

Komentari (0)
