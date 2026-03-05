Zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina i u ovoj zemlji

Autor:ATV
05.03.2026
07:17
Komentari:0
Vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana uputila je parlamentu nacrt zakona koji bi zabranio pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina.
Prema prijedlogu, društvene mreže će biti obavezane da uspostave sisteme za provjeru uzrasta i ponude alate za roditeljsku kontrolu kako bi se zaštitila djeca u digitalnom svijetu, prenosi Rojters.
Svijet
Katar evakuiše stanovništvo
Djeci starijoj od 15 godina biće omogućene posebne bezbjednosne usluge, a štetan sadržaj biće uklonjen u roku od jednog sata u hitnim situacijama.
Nepridržavanje zakona moglo bi da dovede do novčanih kazni do tri odsto globalnog prihoda kompanije ili ograničenja pristupa internetu.
Novi propisi odnose se i na strane distributere video igara, koji će morati da označavaju uzrast za svoje proizvode.
Zamjenica šefa poslaničkog kluba AKP Lejla Sahin Usta, izjavila je da će platforme imati šest mjeseci da se prilagode zakonu.
Društvo
Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji
Turska već strogo reguliše društvene mreže i brzo uvodi zabrane pristupa i uklanjanja sadržaja, trenutno blokirajući oko 1,2 miliona stranica i objava, prema izvještaju lokalne organizacije za nadzor cenzure IFOD.
Prijedlogom zakona, Turska slijedi primjer Australije i nekoliko evropskih zemalja koje su uvele ili razmatraju slična ograničenja, usljed rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na zdravlje i bezbejdnost djece, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
08
42
08
41
08
36
08
33
08
26
Trenutno na programu