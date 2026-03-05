Danas sjednica Vlade Srpske u Sokocu

Autor:ATV
U Sokocu će danas biti održana sjednica Vlade Republike Srpske.
Pred ministrima će se naći više prijedloga i nacrta zakonskih rješenja.
Uoči današnje sjednice Vlade, premijer Savo Minić i ministri posjetiće veći broj gradskih i opštinskih institucija na teritoriji grada Istočno Sarajevo.
Minić će u Sokocu položiti i vijenac na Vojničko spomen-groblje Novi Zejtinlik i razgovarati sa predstavnicima udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Sastanku će prisustvovati i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
Planirano je da posjeti Ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, a kako je najavljeno, Minić će se sastati i sa načelnikom ove opštine Strahinjom Baševićem.
Podsjećamo, Minić je, kada je preuzeo dužnost, najavio da će sjednice Vlade biti održavane širom Srpske.
Do sada su sjednice održane u Trebinju i Brodu.
