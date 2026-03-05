Katar evakuiše stanovništvo

Autor:ATV
05.03.2026
07:08
Komentari:0
Vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade kao privremenu mjeru predostrožnosti, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministarstvo nije preciziralo šta je dovelo do ovog poteza, već je samo reklo da je to učinjeno radi održavanja javne bezbjednosti.
Evakuisanima će biti obezbijeđen odgovarajući smještaj, saopštile su vlasti, prenosi Telegraf.
