Katar evakuiše stanovništvo

ATV

05.03.2026

07:08

Катар напад
Foto: Tanjug/AP

Vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade kao privremenu mjeru predostrožnosti, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministarstvo nije preciziralo šta je dovelo do ovog poteza, već je samo reklo da je to učinjeno radi održavanja javne bezbjednosti.

Иран-напад-Израел

Svijet

Kanada se uključuje u rat na Bliskom istoku?

Evakuisanima će biti obezbijeđen odgovarajući smještaj, saopštile su vlasti, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

