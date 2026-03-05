Vesna Zmijanac o operaciji Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao...

Autor:ATV
Pjevačica Vesna Zmijanac poželjela je koleginici Zorici Brunclik da se što prije oporavi, nakon informacije da je operisana.
Vesna Zmijanac nastupala je sinoć u Beogradu, kada je progovorila o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik, nakon što je hitno operisana. Naime, Zorica se već nedjeljama ne pojavljuje u javnosti, a Vesna joj je poželjela da se što prije oporavi.
Vesna, koja je krajem prošle godine takođe imala problema sa zdravljem, otkrila je da je čula za operaciju koleginice, ali nije upućena u detalje, prenosi Informer.
