Vesna Zmijanac o operaciji Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao...

Autor:

ATV

05.03.2026

08:00

Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

Pjevačica Vesna Zmijanac poželjela je koleginici Zorici Brunclik da se što prije oporavi, nakon informacije da je operisana.

Vesna Zmijanac nastupala je sinoć u Beogradu, kada je progovorila o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik, nakon što je hitno operisana. Naime, Zorica se već nedjeljama ne pojavljuje u javnosti, a Vesna joj je poželjela da se što prije oporavi.

Одрон код Кнежева

Društvo

Oprez: Povećana opasnost od odrona

Vesna, koja je krajem prošle godine takođe imala problema sa zdravljem, otkrila je da je čula za operaciju koleginice, ali nije upućena u detalje, prenosi Informer.

Vesna Zmijanac

Zorica Brunclik

