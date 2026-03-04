Logo
Baka Prase obolio zbog stresa: Da li ću da preživim - ne znam

ATV

04.03.2026

13:32

Foto: Printscreen/Instagram

Jutjuber Baka Prase otkrio je kako je od stresa dobio helikobakteriju i da trenutno pije četiri antibiotika.

Baka Prase obratio se pratiocima i objasnio zbog čega ga u posljednje vrijeme nema redovno na društvenim mrežama. Kako je naveo, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima izazvanim stresom, nakon što mu je zapaljen automobil i protiv njega podnijeta krivična prijava.

Tokom obraćanja pročitao je pitanje jednog pratioca: "Osušio si se, jedeš li šta?".

Jutjuber je zatim otkrio sa čime se bori.

hapsenje lisice

Hronika

Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

"Ne jedem, jako slabo, jer sam u problemu. Od stresa mi je skočila helikobakterija i razvalila mi je stomak. Već deset dana imam opasne probleme sa stomakom i trenutno pijem četiri antibiotika. Da li ću da preživim, ne znam. Iskreno se nadam da hoću. Baš sam na jakoj antibiotskoj terapiji i nadam se da ću da preguram. Helikobakterija ne bira kada će da podivlja i stalno imam problem, liječim se i borim se", iskreno je rekao jutjuber.

On je istakao da je zdravstveno stanje dodatno pogoršano velikim stresom kroz koji prolazi u poslednjem periodu.

"Ljudi ne kapiraju koji stres sam pretrpeo zbog auta, ugroženosti mog života i ljudi oko mene. Da li će neko nešto da uradi mojoj majci, ocu ili Mileni i svaki dan se borim sa tim", poručio je, prenosi Informer.

