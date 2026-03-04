Logo
Large banner

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

Autor:

ATV

04.03.2026

12:06

Komentari:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, neko vrijeme se nalazi u Beogradu kod svoje ćerke, kako bi joj pomogla oko bebe, ali i oko kućnih poslova.

Kako sada mediji prenose, Jasmina Todorović je zasukala rukave, te se dala u veliko spremanje Miličinog doma.

Струја

Svijet

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

U maloj pauzi od spremanja, paparaci su je uhvatili kako puši cigaretu na terasi.

Inače, kako je nedavno otkrio otac Milice Todorović, Jasmina je morala na hitnu operaciju i to baš malo pred Miličin porođaj, te zbog toga oni nisu prisustvovali ni slavlju povodom rođenja Bogdana, piše Telegraf.

- Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crijevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milica Todorović

Milica Todorović dijete

Jasmina Todorović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Hronika

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

4 h

0
Удес на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

4 h

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Hronika

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

4 h

0
Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

Ekonomija

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

4 h

0

Više iz rubrike

Љуба Пантовић

Scena

Važi za najzgodniju baku na estradi, a do punoljetstva se u dokumentima vodila kao muško

5 h

0
Пјевач Мишо Бањац

Scena

Nova pjesma Miše Banjca: "Otac" govori o ljubavi i zahvalnosti

7 h

0
Ђани о колегама који не могу да се врате кући због сукоба: ''Не разумијем, што су заглављени?''

Scena

Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate kući zbog sukoba: ''Ne razumijem, što su zaglavljeni?''

7 h

0
Дадо Полумента, пјевач

Scena

Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner