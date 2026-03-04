Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, neko vrijeme se nalazi u Beogradu kod svoje ćerke, kako bi joj pomogla oko bebe, ali i oko kućnih poslova.

Kako sada mediji prenose, Jasmina Todorović je zasukala rukave, te se dala u veliko spremanje Miličinog doma.

U maloj pauzi od spremanja, paparaci su je uhvatili kako puši cigaretu na terasi.

Inače, kako je nedavno otkrio otac Milice Todorović, Jasmina je morala na hitnu operaciju i to baš malo pred Miličin porođaj, te zbog toga oni nisu prisustvovali ni slavlju povodom rođenja Bogdana, piše Telegraf.

- Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crijevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.