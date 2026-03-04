U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Dok se grad podno Peštera oprašta od policajke E. K. (44) i njene dvanaestogodišnje ćerke L. K., koje su u sekundi zbrisane sa trotoara, iz Beograda stižu riječi koje griju nadu.

Otac devetogodišnjeg dječaka iz Sjenice oglasio se sa Instituta za majku i dijete: "Demir je dobro, sa njim sam, sada čekamo rezultate ispitivanja."

Sjenica jutros ne diše. Mirno veče u Ulici Braće Čolović pretvorilo se u nezapamćen horor kada je automobil, usljed neprilagođene brzine, bukvalno „poletjelo“ sa kolovoza i pokosilo majku sa dvoje djece. Majka, hrabra pripadnica policije, i njena mezimica L. K. preminule su na licu mjesta, ruku pod ruku, u zagrljaju koji ni smrt nije mogla da raskine.

Očeve riječi kao mrvica svjetla u mraku

Dok cijela Srbija bdi i moli se za preživjelog mališana, vijesti koje dolaze sa Instituta za majku i dijete u Beogradu donose prijeko potrebnu utjehu. Otac nastradale djevojčice i povrijeđenog dječaka, čije je srce juče prepuklo na pola, javio se sa odjeljenja gdje se ljekari bore za njegovog sina.

"Moj Demir je dobro. Sa njim sam na Institutu, sada je na ispitivanjima", kratko je poručio otac na društvenoj mreži.

Ove riječi postale su svjetionik nade za hiljade onih koji od sinoć ne spavaju, čekajući vijest o dječaku koji je jedini preživio stravični nalet „škode“.

Zagrljaj koji je spasio život?

Sugrađani nastradale policajke E. K. sa suzama u očima pričaju o ženi koja je bila stub porodice i uzor u svojoj profesiji. Kažu da je do zadnjeg trena, onako kako je živjela – požrtvovano i hrabro - vjerovatno pokušala da zaštiti svoje najmilije.

„Otišle su onako kako su i živjele, nerazdvojne u ljubavi koja ne poznaje kraj. Dok gradom vlada tišina, sve naše misli su uz Demira. Neka mu snaga majčinog zagrljaja, koji ga je do zadnjeg trena čuvao, da snagu da izdrži“, pišu slomljeni prijatelji na društvenim mrežama.

Istraga u toku, Sjenica zavijena u crno

Podsjetimo, osumnjičeni vozač A. K. (26) priveden je odmah nakon nesreće. Tereti se za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a istragom rukovodi Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru. No, pravni procesi malo znače gradu u kojem se danas samo čuju jecaji i šapat molitvi.

Na mjestu gdje je porodica praktično zbrisana u sekundi, građani pale svijeće. Miris voska i cvijeća miješa se sa gnjevom zbog bahate vožnje, ali iznad svega stoji samo jedna želja - da se mali Demir vrati kući, svom ocu, kao jedini svjedok ljubavi koja je sinoć postala vječna.

