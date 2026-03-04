Muljao sa prodajom auta i ojadio budžet za 105.000 KM

A.T. sa područja Zvornika prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u ovom gradu zbog sumnje da je oštetio budžet za više od 105.000 KM.

On je prijavljen za krivična djela "Utaja poreza i doprinosa“ i "Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje".

Kako se sumnja, A.T. je štetu pričinio prilikom prodaje automobila u periodu od šest mjeseci.

"Navedeno lice se sumnjiči da je u vremenskom periodu od 16.04.2025. godine do 23.10.2025. godine, sa ciljem izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, prilikom prodaje putničkih motornih vozila prikazivalo u poslovnim evidencijama iznose dvostruko manje od stvarno naplaćenih, čime je umanjilo osnovicu za obračun poreza u ukupnom iznosu od 105.100,00 KM, te vodilo poslovne knjige sa neistinitim podacima", potvrdila je zvornička policija.