Bijeljinac uhapšen sa 157 grama spida

Izvor:

ATV

04.03.2026

10:54

Komentari:

0
Одузето 157 грама спида
Foto: PU Bijeljina

Bijeljinska policija uhapsila je O.B. (42) iz tog grada kome je prilikom pretresa automobila ”citroen” pronađeno i oduzeto 157 grama spida.

Osumnjičeni je uhapšen u okviru operativnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotreba droge. Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

”Po naredbi sud izvršen je pretres osumnjičenog i vozila koji je koristio i tom prilikom je pronađen i privremeno oduzet pvc paket u kojem se nalazi bijeli prah nalik amfetaminu-spidu, ukupne mase 157 grama i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, saopštila je PU Bijeljina.

Dodaju da će osumnjičeni O.B. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

trgovina drogom

Bijeljina

hapšenje

