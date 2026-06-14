Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

Autor:ATV
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Draško Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište koje se baca po prodavnici jer mu roditelji nisu kupili igračku koju je poželio - samo s jednom razlikom: što mu Vlada uskače u pomoć na svakom projektu koji nije uspio da završi, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
"Dok mi razgovaramo i pregovaramo s Vladom, tražimo načine da razvijamo svoje lokalne zajednice, Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište koje se baca po prodavnici jer mu roditelji nisu kupili igračku koju je poželio - samo s jednom razlikom: što mu Vlada uskače u pomoć na svakom projektu koji nije uspio da završi", rekao je Ćosić koji je i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
On kaže da svakoj opštini i gradu u Republici Srpskoj želi da se Vlada prema njoj odnosi kao prema Banjaluci.
"Želim svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj da se Vlada prema njoj odnosi kao prema Banjaluci", rekao je Ćosić.
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