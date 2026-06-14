Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

Draško Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište koje se baca po prodavnici jer mu roditelji nisu kupili igračku koju je poželio - samo s jednom razlikom: što mu Vlada uskače u pomoć na svakom projektu koji nije uspio da završi, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

"Dok mi razgovaramo i pregovaramo s Vladom, tražimo načine da razvijamo svoje lokalne zajednice, Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište koje se baca po prodavnici jer mu roditelji nisu kupili igračku koju je poželio - samo s jednom razlikom: što mu Vlada uskače u pomoć na svakom projektu koji nije uspio da završi", rekao je Ćosić koji je i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

On kaže da svakoj opštini i gradu u Republici Srpskoj želi da se Vlada prema njoj odnosi kao prema Banjaluci.

"Želim svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj da se Vlada prema njoj odnosi kao prema Banjaluci", rekao je Ćosić.