Vanbračnu suprugu vukao za kosu i ubo je u vrat: Evo kakvu kaznu je dobio

ATV

04.03.2026

11:00

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Apelacioni sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i pravosnažno osudio Milana Tadića (61) na kaznu zatvora od pet godina zbog pokušaja ubistva bivše vanbračne supruge D. P. u jednom beogradskom tržnom centru 30. decembra 2022. godine.

Tadić je prvostepenim presudama Višeg suda u Beogradu dva puta bio osuđen za krivično djelo laka tjelesna povreda na godinu i osam mjeseci.

Nakon dva suđenja Apelacioni sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio presudu, osudivši ga za krivično djelo ubistvo u pokušaju, piše “Alo”.

Okrivljeni je 30. decembra oko 18 časova, na drugom spratu tržnog centra, prišao D.P. s leđa, uhvatio je lijevom rukom za kosu i nakon prijetnje riječima: “Ajde sada napolje da te prekoljem”, oborio ju je na pod, pa joj je skalpelom, koji je držao u desnoj ruci, zadao jedan ubod u predjelu vrata.

Dvojica prisutnih građana uspjeli su da savladaju muškarca i zadrže ga do dolaska policije, a D.P. je prevezena kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Milan Tadić je kritičnom prilikom imao u krvi 0,86 promila alkohola.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

