Slovačka i Mađarska se kao kupci ruske nafte suočavaju se sa ucjenama Kijeva koji je blokirao tranzit nafte preko naftovoda "Družba", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje novinara da li su se evropske zemlje obratile Rusiji u vezi sa isporukama nafte i energenata, s obzirom na situaciju sa Iranom i zatvaranje Ormuskog moreuza, Peskov je istakao:

Srbija Detalji stravičnog napada pasa: Ženi otkinuli ruku, ona sva u krvi dopuzala do kuće

- Ne, nisu nam se obraćali. Vi znate da postoje kupci naše nafte. Upravo ta Mađarska i ta Slovačka, koje se suočavaju sa ucjenama kijevskog režima u vezi sa namjernim blokiranjem isporuka preko naftovodom "Družba" - naveo je Peskov, a prenosi RT Balkan.

Peskov je istakao da će ruski predsjednik Vladimir Putin danas primiti u Kremlju mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, i da će, između ostalog, razgovarati upravo na tu temu.