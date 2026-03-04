Logo
Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

ATV

04.03.2026

10:59

Погинули амерички војници у рату с Ираном
Foto: US Army Reserve Command

Američka vojska objavila je imena prvih poginulih vojnika SAD u sukobu s Iranom.

Ukupno šest vojnika poginulo je kada je "bespilotni vazdušni sistem" probio protivvazdušnu odbranu i pogodio komandni centar u Port Šuaibi u Kuvajtu.

U početku je Američka centralna komanda saopštila da su u napadu poginula trojica vojnika, ali su zvaničnici u ponedjeljak potvrdili da se broj žrtava udvostručio – jedna osoba je podlegla povredama, a još dva tijela pronađena su u ruševinama.

To su jedine žrtve koje su SAD potvrdile otkako su, zajedno sa Izraelom, pokrenule rat protiv Irana, piše BBC.

Četvoro preminulih, svi pripadnici rezervnog sastava američke vojske, identifikovani su u utorak – kapetan Kodi Kork (35), narednik Noa Titjens (42), narednica Nikol Amor (39) i narednik Deklan Koudi (20).

Kork, koji je živio na Floridi, prethodno je bio raspoređen u Saudijskoj Arabiji, Gvantanamu i Poljskoj. Amor, iz Minesote, ranije je služila u Kuvajtu i Iraku.

Titjens, stanovnik Nebraske, dva puta je ranije bio raspoređen u Kuvajtu. Svo troje bili su odlikovani pripadnici vojske.

Koudi, iz Ajove, posthumno je unaprijeđen, saopštila je američka vojska. U vojnu rezervu prijavio se prije samo tri godine.

Ministar odbrane Pit Hegset u ponedjeljak je izjavio da je "moćno oružje" pogodilo "taktički operativni centar".

Tri američka vojna zvaničnika sa direktnim saznanjima o iranskom napadu izjavila su za CBS da su pripadnici vojske radili u improvizovanom kancelarijskom prostoru. Korišćena je prikolica, zaštićena čelično-betonskim barijerama.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Iran vijesti

Izrael Iran

Amerika

