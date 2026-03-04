Drugi sin, šef paravojske: Ko je Mojtaba Hamnei, novi lider Irana

Mojtaba Hamenei nasljeđuje svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu rano u subotu.

Obrazovanje

Mojtaba Hoseini Hamnei rođen je 8. septembra 1969. godine u Mašhadu i drugi je sin Alija Hamneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana.

Tokom mladosti proveo je sedam godina u gradovima Sardašt i Mahabad na sjeverozapadu Irana, gdje je stekao osnovno obrazovanje.

Nakon završene srednje škole, posvetio se studiju teologije, a među njegovim ranim učiteljima bili su otac i ajatolah Mahmud Hašemi Šahroudi. Godine 1999. nastavio je teološke studije u Komu.

Tokom života, Mojtaba Hamenei je stekao reputaciju najuticajnijeg sina Hamneija i mogućeg nasljednika vrhovnog vođe.

Učestvovao je u Iransko-iračkom ratu od 1987. do 1988. godine, a kasnije je preuzeo kontrolu nad Basijem, paravojnom organizacijom koja je učestvovala u gušenju protesta nakon izbora 2009. godine.

Mojtaba Hamenei predaje teologiju u Komu a 2004. godine se oženio Zahrom Hadad-Adel, s kojom ima prvo dijete rođeno 2007. godine.

Politički put

Njegov politički put bio je kontroverzan. Podržavao je bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada i, prema tvrdnjama medija, imao vodeću ulogu u organizaciji Ahmedinedžadove pobjede na izborima 2009. godine.

Takođe je bio ključna figura u koordinaciji represije nad protivvladinim demonstrantima, direktno nadgledajući Basij paramilitarce.

Mojtaba Hamenei je poznat i po upravljanju velikim finansijskim sredstvima, uključujući međunarodne nekretnine u Londonu i Dubaiju, kao i interese u brodarstvu, bankarstvu i hotelijerstvu u Evropi. Prema izvještajima, sredstva su strukturirana preko posrednika i kompanija u više jurisdikcija.

Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2019. godine zbog djelovanja u ime vrhovnog vođe bez zvaničnog imenovanja i bliske saradnje s komandantom Kuds snaga, uključujući tajne operacije, obuku i finansiranje grupa poput Talibana, Hezbolaha, Hamasa i drugih, te zbog jačanja unutrašnjih i regionalnih ambicija svog oca.