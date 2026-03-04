Logo
Large banner

Admiral: Cijelu iransku mornaricu potapamo, uništena podmornica

Autor:

ATV

04.03.2026

09:06

Komentari:

0
Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница
Foto: Tanjug / AP / Masoud Nazari Mehrabi

Potapamo iransku ratnu mornaricu - cijelu mornaricu. Ovo je admiral Bred Kuper, komandant američkih snaga na Bliskom istoku, objavio u videoporuci.

Rekao je da je vojska SAD uništila 17 iranskih plovila, uključujući i podmornicu, u sklopu vojne kampanje protiv Irana u kojoj učestvuje desetine hiljada vojnika.

Кипар

Svijet

Amerika naložila hitnu evakuaciju službenika

"Jednostavnije rečeno, usredsređeni smo na sve što može pucati na nas", rekao je Kuper u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks.

Pritom, opisao je "neupitno hirurški precizne udare" bombardera B-2 i B-1.

"Iranski režim decenijama je ometao međunarodni pomorski saobraćaj. Danas u Arapskom zalivu, Ormuškom moreuzu i Omanskom zalivu nema nijednog iranskog broda", poručio je Kuper i dodao: "I nećemo stati."

Uništenje mornarice primarni cilj

Ove izjave dolaze četiri dana nakon početka američke vojne operacije protiv Irana, nazvane "Operacija Epski bijes".

Zvaničnici Ministarstva odbrane potvrdili su da je uništenje iranske mornarice primarni cilj operacije.

U misiji, kako kaže Kuper učestvuje više od 50.000 američkih vojnika i preko 200 borbenih aviona, a napadi se izvode neprekidno.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

"Manje od 100 sati od početka ove operacije već smo pogodili gotovo 2.000 ciljeva sa više od 2.000 komada municije", izjavio je Kuper, prenosi portal "Nezavisne".

Kao odgovor na američko i izraelsko bombardovanje, Iran je lansirao više od 500 balističkih projektila i preko 2.000 dronova, naveo je Kuper.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Izrael Iran

Iran

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кипар

Svijet

Amerika naložila hitnu evakuaciju službenika

3 h

0
Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

Svijet

Koji evropski gradovi su najopasniji za samostalno putovanje?

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

3 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner