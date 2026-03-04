Admiral: Cijelu iransku mornaricu potapamo, uništena podmornica

Potapamo iransku ratnu mornaricu - cijelu mornaricu. Ovo je admiral Bred Kuper, komandant američkih snaga na Bliskom istoku, objavio u videoporuci.

Rekao je da je vojska SAD uništila 17 iranskih plovila, uključujući i podmornicu, u sklopu vojne kampanje protiv Irana u kojoj učestvuje desetine hiljada vojnika.

"Jednostavnije rečeno, usredsređeni smo na sve što može pucati na nas", rekao je Kuper u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks.

Pritom, opisao je "neupitno hirurški precizne udare" bombardera B-2 i B-1.

"Iranski režim decenijama je ometao međunarodni pomorski saobraćaj. Danas u Arapskom zalivu, Ormuškom moreuzu i Omanskom zalivu nema nijednog iranskog broda", poručio je Kuper i dodao: "I nećemo stati."

Uništenje mornarice primarni cilj

Ove izjave dolaze četiri dana nakon početka američke vojne operacije protiv Irana, nazvane "Operacija Epski bijes".

Zvaničnici Ministarstva odbrane potvrdili su da je uništenje iranske mornarice primarni cilj operacije.

U misiji, kako kaže Kuper učestvuje više od 50.000 američkih vojnika i preko 200 borbenih aviona, a napadi se izvode neprekidno.

"Manje od 100 sati od početka ove operacije već smo pogodili gotovo 2.000 ciljeva sa više od 2.000 komada municije", izjavio je Kuper, prenosi portal "Nezavisne".

Kao odgovor na američko i izraelsko bombardovanje, Iran je lansirao više od 500 balističkih projektila i preko 2.000 dronova, naveo je Kuper.