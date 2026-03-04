Logo
Ove tri stvari nikada ne bi trebalo da pokušavate promjeniti kod muškaraca

ATV

04.03.2026

Ове три ствари никада не би требало да покушавате промјенити код мушкараца
Foto: Ron Lach/Pexels

Ljudi se ne mijenjaju tek zato što neko želi da budu drugačiji, a važno je znati granice i sačuvati odnos bez nepotrebnog pritiska.

Većina žena bar jednom u životu pomisli da može "popraviti" muškarca – da ga od treninga u trenerci prevede u svijet košulja i kravata, da utiče na njegove prijatelje ili da ga odvrati od hobija koji vam smeta.

Međutim, takvi pokušaji često završavaju frustracijom i tenzijama. Ljudi se ne mijenjaju tek zato što neko želi da budu drugačiji, a važno je znati granice i sačuvati odnos bez nepotrebnog pritiska.

Upravo zato je ključno razumjeti koje aspekte muškarca nikada ne smijete pokušavati da mijenjate. U nastavku su najvažnije oblasti koje treba poštovati, jer svaki pokušaj kontrole može da naruši vezu i stvori sukobe.

Njegov stil je lični izbor na koji svako ima pravo

Neke žene smatraju da je muškarac projekat, posebno kada je riječ o odjeći i izgledu. Naravno, sitni prijedlozi ili sugestije mogu proći, ali očekivati da neko ko voli udobnu trenerku i majicu postane stalno u košuljama i kravati je nerealno.

Njegov stil je dio njegove ličnosti i identiteta i ne treba ga "prepravljati" pod pritiskom. Mnogi muškarci pristaju na to, ali nisu srećni i osjećaju se inferiorno.

Prijateljstva koja je gradio dugo prije vas

Prijatelji vašeg partnera često su tu duže nego vi i imaju poseban značaj u njegovom životu. Pokušaji da ga natjerate da prekine kontakt s nekim prijateljem jer vam se ne sviđa mogu dovesti do sukoba i narušavanja povjerenja.

Važno je poštovati njegove socijalne veze, čak i ako nisu savršene u vašim očima. Naravno, treba mu skrenuti pažnju ako primjetite da se neko loše ponaša prema njemu, a on to ne vidi.

Hobi je nešto što sam treba da bira

Bilo da je riječ o sportu, kolekcionarstvu ili video igrama, njegovi hobiji su način da se izrazi i opusti.

Pokušaji da ga odvratite od nečega što voli samo zato što vama smeta uglavnom su osuđeni na neuspjeh i mogu stvoriti nepotreban konflikt.

Prihvatite hobije kao deo njegove ličnosti i pronađite način da uživate zajedno u slobodnom vremenu, prenosi Superžena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ljubavne veze

Ljubav

partnerski odnos

