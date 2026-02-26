Logo
Četiri znaka da ste loši u krevetu

B92

26.02.2026

22:13

Четири знака да сте лоши у кревету
Foto: Vera Arsic/Pexels

Da li ste se ikada zapitali koliko ste dobri u krevetu? Iako se o tome rijetko govori, postoje znakovi koji sugerišu da vaš seksualni život možda nije na zavidnom nivou.

Prema anketama i istraživanjima o seksualnom odnosu, značajan dio ljudi nije zadovoljan svojim seksualnim životom, a mnogi se ne osećaju prijatno da otvoreno govore o svojim željama i potrebama, piše Unilad.

Od problema u komunikaciji i mentalne odsutnosti do izbjegavanja inicijative i preskakanja predigre, postoji nekoliko razloga zašto vi ili vaš partner možda niste "dobri" u krevetu.

Stručnjaci ističu nekoliko ključnih znakova.

Usresređeni ste na sebe

Seks bi trebalo da bude zajednički užitak, a ne jednostrano iskustvo. Ako ste usresređeni isključivo na svoje zadovoljstvo, velika je vjerovatnoća da vaš partner nije zadovoljan seksualnim činom.

Džema Najs, savetnica za seks i veze, izjavila je za Metro da su sebični ljubavnici obično osobe kojima nedostaje empatije ili se muče s prepoznavanjem partnerovih signala, prenosi B92.

Dijete i roditelj

Region

Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

Kako bi se to popravilo, predložila je da obratite više pažnje na partnerove izraze lica, zvukove i disanje jer će vam to "bolje pokazati šta mu odgovara na dodir".

Preskačete predigru

Iako neki parovi preskaču predigru, stručnjaci upozoravaju da je to velika greška. Anabel Najt, bračna savjetnica i stručnjakinja za seks, ističe da je važno da zapamtite da većini žena "treba dosljedna stimulacija klitorisa i dosta predigre kako bi postigle zadovoljstvo".

Ranije studije sugerisale su da bi idealna predigra trebalo da traje između 15 i 20 minuta. Džema dodaje da predigra nije samo ono što se dešava neposredno prije seksa, već "počinje onog trenutka kad završite s prošlim odnosom" i nastavlja se kroz flert i međusobnu interakciju.

Mentalno ste odsutni

Mnogi ljudi se bore da ostanu prisutni u trenutku intimnog odnosa. Dr Lori Bet Bisbi upozorava da "odličan seks zahteva da su sve strane prisutne, povezane i usresređene jedna na drugu".

Kao rješenje, savjetuje da usmjerite pažnju na jedan osjećaj, poput vida ili zvuka, te da se svaki put, kad vam misli odlutaju, vratite na tu tačku kako biste se ponovo fokusirali na seks.

Nedostaje inicijative

Ako vaš partner nikada ne inicira seks, to ne mora nužno da znači da ste loši u krevetu, ali može da bude znak da nešto nije u redu. Anabel Najt savjetuje otvoren razgovor.

"Razgovarajte nežno", kaže ona. "Isprobajte nešto novo. Promijenite rutinu. Igračke, lubrikant ili donji veš mogu da pomognu da začinite stvari ako to već niste probali. Zajednički entuzijazam je najseksi sastojak."

ljubav i seks

Seks

Seksualni odnosi

