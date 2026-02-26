Izrael napao: Odjekuju eksplozije - VIDEO

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je višestruke udare u istočnom Libanu, za koje je navedeno da su usmjerene na osam vojnih kompleksa koji pripadaju elitnim Radvan snagama Hezbolaha.

Prema Izraelskim odbrambenim snagama, lokacije u oblasti doline Beka koristio je Hezbolah za skladištenje brojnog oružja, uključujući rakete, kao i za obuku Radvan snaga za planirane napade na Izrael.

Aktivnosti Hezbolaha na tim lokacijama i pokušaji terorističke grupe da se ponovo naoruža "predstavljaju kršenje sporazuma o primirju između Izraela i Libana i predstavljaju pretnju državi Izrael", saopštila je IDF.

Radvan snagama je ranije bio zadatak da izvrše invaziju na Izrael u budućem ratu, a IDF kaže da je elitna jedinica godinama unapređivala plan terorističke grupe "Osvajanje Galileje", sve do rata 2023-2024. u kojem je eliminisano veći deo rukovodstva Hezbolaha.

🚨🇮🇱 BREAKING:



The Israeli Air Force has launched strikes targeting Hezbollah weapons depots.



Israeli officials say the goal is to destroy as many rockets as possible amid concerns that, if the United States takes action against Iran, Hezbollah could respond by firing toward… pic.twitter.com/JSOxdl8eIr — WAR (@warsurv) February 26, 2026

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je nakon napada da je jedan šesnaestogodišnji sirijski tinejdžer poginuo, a da je 29 ljudi povrijeđeno.

Izrael: Hezbolah krši primirje iz novembra 2024.

Vazdušni napadi u Libanu postali su rutinski, jer Izraelske odbrambene snage tvrde da Hezbolah nastavlja da obnavlja svoje kapacitete kršeći primirje iz novembra 2024. godine, postignuto uz posredovanje SAD. Izrael tvrdi da je u tom periodu ubio preko 400 operativaca Hezbolaha i članova savezničkih terorističkih grupa.

Vojska je pojačala svoje napade posljednjih nedjelja, a procjene ukazuju da bi se ova teroristička grupa koju podržava Iran mogla pridružiti Teheranu u napadu na Izrael ako izbije rat između Amerike i Irana.

Nedavni izraelski napadi u Libanu uključivali su racije na skladišta oružja, raketne lansere i druge vojne objekte.

Od početka mjeseca je ubijeno najmanje 16 operativaca Hezbolaha, dva operativca Palestinskog islamskog džihada i dva člana Hamasa.

Teheran i Hezbolah uoči mogućeg sukoba sa SAD

Hezbolah se smatra najcjenjenijim iranskim posrednikom, decenijama gradeći strateško sredstvo odvraćanja na severnoj granici Izraela.

Takođe postoje znaci da Teheran sada vrši veću kontrolu nad svojim posrednikom. U subotu je saudijski medij "Al-Arabija" objavio da su oficiri IRGC-a efikasno preuzeli kontrolu nad Hezbolahom u očekivanju rata.

Zvaničnik Hezbolaha je, međutim, u srijedu rekao agenciji AFP da ta grupa neće intervenisati u ime Irana ako SAD izvedu ograničeni napad na Islamsku Republiku.

Primirje iz novembra 2024. godine uslijedilo je nakon više od godinu dana rata duž granice, uključujući dva mjeseca otvorenog sukoba tokom kojih je IDF izveo kopnenu operaciju na jugu Libana u pokušaju da omogući bezbjedan povratak oko 60.000 stanovnika sjevernog Izraela raseljenih gotovo svakodnevnim napadima terorističke grupe.

Hezbolah je počeo napade na Izrael 8. oktobra 2023. godine – dan nakon što je druga teroristička grupa Hamas, koju podržava Iran, izvršila invaziju na južni Izrael, što je izazvalo rat u Gazi.

Izraelska ofanziva pokrenuta u septembru 2024. godine uništila je rukovodstvo terorističke grupe i značajno ograničila njene vojne kapacitete.

מצורף תיעוד מתקיפת מחנות צבאיים של יחידת 'כוח רדואן' במרחב בעלבכ שבלבנון באמצעות חיל האוויר pic.twitter.com/4cNyEaFv7c — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 26, 2026

Primirje je zahtijevalo da i Izrael i Hezbolah napuste južni Liban, a da ih zamijene libanske oružane snage. Izrael se povukao sa svih osim pet strateških položaja duž granice.

Oslabljen ratom i još uvijek suočen sa redovnim izraelskim napadima, Hezbolah je pod unutrašnjim i međunarodnim pritiskom da preda svoje oružje, a libanska vojska je izradila plan za njegovo razoružavanje. Do sada je to odbila.