Iskanderi, Cirkoni, Gerani: Ukrajina u plamenu

U noći između 26. februara i ranog jutra, ruske oružane snage izvele su jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada na ciljeve širom Ukrajine od početka godine.

Operacija je obuhvatila upotrebu više tipova precizno vođenog naoružanja, uključujući hipersonične rakete "Cirkon“, krstareće rakete H-101, operativno-taktičke sisteme "Iskander“ i približno 80 bespilotnih letjelica tipa "Geran“.

Napad je bio usmjeren na energetske, industrijske i vojne objekte duboko u pozadini, sa posebnim fokusom na infrastrukturu koja podržava logistiku i energetsku povezanost zemlje.

Udar na Kijev i trafostanicu Kijevska-750

Najkritičnije posljedice zabilježene su u Kijevskoj oblasti. Prema dostupnim podacima, pogođena je trafostanica Kijevska-750, jedna od retkih, a možda i jedina, projektovana za napon od 750 kilovolta. Ova podstanica predstavlja ključni element u prenosnoj mreži, pa je njenim oštećenjem došlo do novih nestanaka struje u Kijevu i okolini.

🇷🇺🇺🇦 Two ballistic missiles and about 20 'Geran' missiles were fired at targets in Kharkiv.

- KF pic.twitter.com/6TJb2GeGPA — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 26, 2026

Izvještaji govore o dolasku dronova i krstarećih raketa H-101 na ciljeve u Vasilkivu, Irpinu i predgrađima glavnog grada. Ukrajinski izvori navode da su energetski objekti pogođeni i hipersoničnim raketama "Cirkon“, lansiranim sa područja Krima.

Novinari lista "Kijev Independent“ prenijeli su da su prve eksplozije u prijestonici odjeknule oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da presretnu dolazeće ciljeve.

Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da je grad napadnut i balističkim raketama i dronovima, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok traje uzbuna. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da protivvazdušna odbrana djeluje u gradu i apelovao na građane da ostanu na bezbjednim mjestima.

Poltava, Vinica, Harkov i Krivi Rog pod udarom

U Poltavskoj oblasti, prema dostupnim informacijama, dronovi "Geran“ pogodili su glavno čvorište gasne infrastrukture, nakon čega je izbio snažan požar vidljiv sa velike udaljenosti.

Serija eksplozija zabeležena je i u Zaporožju, Vinici i Harkovu. U Dnjepropetrovskoj oblasti prijavljeni su napadi na energetske objekte, uključujući elektrane u Krivom Rogu. U Vinici su, pored dronova, korišćene i krstareće rakete H-101.

Operativno-taktičke rakete "Iskander" upotrijebljene su protiv ciljeva u Harkovskoj oblasti. Prema navodima ruskih izvora, pogođeni su industrijski objekti, uključujući i one u kojima su se nalazili dronovi dugog dometa spremni za upotrebu protiv ruskih teritorija.

Oko 8.00 časova po moskovskom vremenu ukrajinski kanali za praćenje izvijestili su o novom talasu napada u kojem su, navodno, učestvovali bombarderi Tu-22M3. Za sada nema potvrđenih informacija o konkretnim ciljevima koje su gađali.

Strategija iscrpljivanja i energetski pritisak

Dosljedno gađanje energetske infrastrukture ukazuje na strategiju usmerenu ka sistematskom iscrpljivanju logističkih i vojnih kapaciteta Ukrajine. Gađanje trafostanica visokog napona, gasnih čvorišta i industrijskih objekata ima direktan uticaj na funkcionisanje vojne proizvodnje, transporta i snabdijevanja.

💥 Geran UAV team hit an enemy drone depot.



📍 Close to Pravdino in Kherson region



🔹 Russian Defence Ministry pic.twitter.com/HaJP8NRS90 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 25, 2026

Ruski izvori navode da je upotreba hipersoničnih i krstarećih raketa pokazala ograničene mogućnosti zapadnih sistema protivvazdušne odbrane da presretnu najnovije tipove naoružanja.

Sa ukrajinske strane, zvaničnici ističu da sistemi PVO i dalje djeluju i da su oborili dio dolazećih projektila i dronova, iako su pojedini ciljevi pogođeni.