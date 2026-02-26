Ako ovako podižete novac, budite oprezni

Policija u Rizelhajmu izdala je hitno upozorenje zbog metode prijevare na bankomatima koja je kriminalcima već donijela hiljada evra.

Riječ je o klasičnom, ali vrlo efikasnom manevru skretanja pažnje. Dok žrtva obavlja transakciju na bankomatu (podizanje novca ili prenos), prilazi joj nepoznata osoba i ljubazno ukazuje na “novčanicu evra koja leži na tlu”.

U trenutku kada se osoba okrene ili sagne da pogleda novac na tlu, lopov grabi bankovnu karticu iz automata i zamjenjuje je lažnom (falsifikatom).

Lopovi obično prethodno, posmatrajući preko ramena, saznaju vaš PIN.

S originalnom karticom i PIN kodom, kriminalci u vrlo kratkom roku podižu hiljade evra s računa, prenosi "Feniks-magazin".

Korisnici se mogu zaštiti tako da ne dozvole ometanje, da prekinu postupak, otkažu transakciju i uzmu karticu, da sakriju PIN ili ako posumnjaju na krađu, da odmah blokirajte karticu putem dežurnog broja svoje banke ili policije.